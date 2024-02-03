美小飛機墜毀住宅區引大火！飛行員等3人死亡　最後呼救音檔曝光

記者張寧倢／編譯

美國佛州清水市（Clearwater）1日晚間7時一架小型飛機墜毀在一處移動式住房園區，引發大火。美媒福斯電視台取得了一段錄音檔，飛行員在墜機前告訴航空管制員，「我的引擎要壞了。喔，糟了！」報導稱，飛機直接撞毀一間房屋，包含飛行員在內共3人死亡。

▲美國佛州一架小飛機1日墜毀住宅區，造成多處房屋起火，現場濃煙狂竄。（圖／路透）

美國聯邦航空管理局（FAA）聲明指出1日晚間7時，一架單引擎Beechcraft Bonanza V35撞入住宅區，FAA與美國國家運輸安全委員會（NTSB）正在進行調查。然而，據紐約郵報報導，失事飛機的飛行員以及另外2名在地面的民眾不幸死亡，另有多人受傷，但傷亡者身分尚未公開。

▲火勢燃燒猛烈，至少蔓延4處房屋。（圖／CFP）

福斯13頻道電視台取得了一段墜機前的錄音檔，可聽見飛行員向航空管制員表示，「我看不到另一座機場…我的引擎要壞掉了。喔，糟了！（Oh, s–t.）」另一架目睹墜機情況的飛機飛行員則報告，失事飛機「硬著陸」，而且正在燃燒，「他肯定是撞進了一棟房子，整棟房子都被毀了。我剛剛看到他以極快的速度墜落。」

▼墜機前音檔曝光。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

消防官員表示，在失事飛機向塔台通報引擎故障後，地面救援隊一直在附近機場待命準備緊急迫降，但飛機墜落的地點距離機場跑道仍有3英里（約4.8公里）。火勢撲滅後可以看見，事故現場一處移動住房結構全毀，化為灰燼。當地消防隊長埃勒斯（Scott Ehlers）表示，大火延燒至另外3處移動住房。

▼小飛機墜毀一處移動住宅，現場夷為平地。（圖／CFP）

►快訊／美佛州小飛機墜毀住宅區 「多處房屋起火」傷亡不明

NEW: Footage shows firefighters and police responding to the scene of a small plane crash at a mobile home park in Clearwater, Florida. Fire officials say "several" people have been killed. https://t.co/8fyIcMTShN pic.twitter.com/bZZ9buhRxU — ABC News (@ABC) February 2, 2024