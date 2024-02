喬丹冠軍戰靴賣了！6雙「王朝系列」拍出2.5億天價　創球鞋拍賣紀錄

▲喬丹的6雙冠軍鞋拍出了803.28萬美元(約新台幣2.5億元)的天價。(圖/翻攝自蘇富比官網)

記者葉睿涵/編譯

「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)在贏得6次NBA總冠軍,並拿下6個總冠軍賽MVP時穿的「王朝系列」(Dynasty Collection)喬丹鞋,日前在蘇富比拍賣出了803.28萬美元(約新台幣2.5億元)的天價,除了創下全球比賽用球鞋的拍賣紀錄外,也是喬丹紀念品中的第二高價。

綜合美媒報導,「王朝系列」喬丹鞋包括了喬丹在1991年至1993年穿過的喬丹6代、7代和8代,還有陪伴他在1996至1998年期間「征戰沙場」的喬丹11代、12代和14代。在這6雙球鞋中,喬丹6代、8代、11代和12代都帶有喬丹的親筆簽名,見證了喬丹在NBA歷史上的輝煌時刻。

▲拍賣出的球鞋中,有4雙帶有喬丹的親筆簽名。(圖/翻攝自蘇富比官網)

報導稱,這6雙球鞋在今年2月2日的拍賣會中,最後以803.28萬美元的價格成交,打破了他去年4月以223萬800美元(約新台幣7000萬元)售出的球鞋,而那雙鞋是他在1998年總冠軍賽第二場比賽中所穿的。

不過,「王朝系列」的價格還是比他在1998年「最後一舞」時穿著的紀念球衣價格要低,那件球衣在2022年9月的拍賣會上,標出的價格為1010萬美元(約新台幣3億元),是目前賣價最高的實戰體育紀念品。

Six Air Jordan Sneakers.

Six NBA Championships.

$8 Million.



The Dynasty Collection, which featured one Michael Jordan-worn sneaker from all six of his NBA championship-clinching games, sold for $8 million at @Sothebys pic.twitter.com/W1aW2cm6Sj