南極「巴布亞企鵝」爆H5N1禽流感！　已釀逾200隻小企鵝死亡

▲研究人員於近日在南大西洋的馬爾維納斯群島，發現了約35隻死亡的巴布亞企鵝。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

據南極研究科學委員會（SCAR）稱，他們於近日首次在巴布亞企鵝身上發現了1種致命的禽流感，研究人員於1月19日在南大西洋的馬爾維納斯群島發現了約35隻死亡的巴布亞企鵝，他們從其中2隻企鵝身上提取的樣本經檢測顯示H5N1型禽流感病毒呈陽性。而專家過去一直擔心該病毒可能會在南極洲的企鵝群中傳播開來，如今情況則顯得十分危急。

據路透社報導，福克蘭群島政府發言人希思曼（Sally Heathman）表示，截至 1月30日「已有200多隻雛鳥和少數成鳥一起死亡」。而這些死亡事件也證實，巴布亞企鵝很容易感染這種致命疾病，H5N1禽流感近幾個月來，已導致世界各地鳥類數量銳減。希思曼表示，福克蘭群島政府也在等待南跳岩企鵝的檢測結果，並「為大規模爆發做好準備」。

所幸，巴布亞企鵝很少往返於阿根廷海岸附近的福克蘭群島和南部約1300公里的南極半島之間。對此，加州大學戴維斯分校的研究人員范斯特雷爾斯（Vanstreels）說，這意味著巴布亞企鵝不太可能將病毒傳播到南極大陸，但相反的是，巴布亞企鵝可能是當地的感染宿主。

SCAR南極野生動物健康網路負責人杜瓦（Meagan Dewar）表示，在附近的南喬治亞島也對現場進行了詳細調查，並排除了國王企鵝疑似感染禽流感的可能性。

另外，范斯特雷爾斯表示，繼南美洲海象和海豹出現大規模傷亡之後，南喬治亞島的海豹和海狗也因禽流感大量死亡，「這尤其令人擔憂，因為南喬治亞島是世界上95%南極海豹群的家園，如果該族群數量銳減，該物種將處於危急境地」。

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