約旦陣亡美軍回家了！　拜登率高階將領親迎「尊嚴移靈」畫面曝

▲ 拜登出席陣亡美軍移靈儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍駐約旦基地1月底遭親伊朗民兵發動無人機攻擊，造成3人死亡及逾40人受傷。陣亡的3名士兵遺體2日運回美國，總統拜登率高階將領出席迎靈，場面莊嚴肅穆，而在移靈儀式結束幾小時後，美軍便對敘利亞及伊拉克實施報復空襲。

綜合NBC及《美聯社》，拜登和第一夫人吉兒（Jill Biden）2日赴德拉瓦州空軍基地，出席3名陣亡士兵的移靈儀式，他將右手放在胸前，看著身穿迷彩服、戴上白手套的死者同袍從C-5運輸機上卸下3個覆蓋國旗的轉運箱，15分鐘的儀式過程安靜莊嚴，僅有牧師開口簡短祈禱，而拜登在儀式結束後便返回空軍一號，未發表任何公開談話。

除拜登夫婦以外，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Brown）也出席這場「尊嚴移靈」（Dignified Transfer）。

3名陣亡的預備役士兵皆來自喬治亞州，包括46歲中士瑞佛斯（William Jerome Rivers）及死後追晉中士的24歲桑德斯（Kennedy Ladon Sanders）、23歲莫菲特（Breonna Alexsondria Moffett）。

拜登1日在國會山莊談及此事時表示，「他們賭上了一切。我們永遠不會忘記幾十名受傷的軍人，為我們國家做出的犧牲與奉獻。」

這是拜登上任以來第二度出席尊嚴移靈儀式，上一次是2021年迎接美國撤軍阿富汗期間，在喀布爾機場恐怖攻擊中喪生的13名士兵遺體。近年隨著美國逐漸抽身國際衝突，這種儀式已經變得相對罕見。