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床單當繩垂降越獄！黑手黨老大悄躲法國1年　陪嫩妹浪漫約會竟落網

▲▼拉杜阿諾以床單爬牆的方式逃獄。（圖／翻攝自X）

▲拉杜阿諾以床單爬牆的方式逃獄。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

義大利一名黑手黨頭目去年將床單紮成繩索，從監獄建物外垂降落地後，從一座戒備森嚴的監獄逃脫。在這名作惡多端的男子逃亡藏匿近一年後，當局在今年2月2日證實，這名通緝要犯已於1日在法國落網，而他被捕時，正與一名年輕女子在餐廳吃飯。

據CNN報導，現年40歲的拉杜阿諾（Marco Raduano）是義大利南部普利亞地區（Puglia）的黑手黨頭目。2017年，他因在一家酒吧煽動他人謀殺暴徒特羅特（Omar Trott）被判無期徒刑，不過他當時成功逃離並缺席判決，直到後來再次因販毒被捕，而被判入獄24年。

2023年，拉杜阿諾在獄中將床單綁在窗戶後，僅用了16秒就成功徒步逃離，期間沒有引起警衛注意或追趕，令人對監獄安全性產生疑慮，也讓當局下令對這所最高安全級別的監獄展開內部調查。隨後，歐洲刑警組織將拉杜阿諾列為「10大最危險逃犯」之一。

逍遙法外一年後，拉杜阿諾今年2月1日到法國科西嘉省（Corsican）一家高級餐廳與女伴共進晚餐，不料卻遇上埋伏的執法人員而當場被捕。報導稱，這次的聯合行動是由普利亞巴里區（Bari）反黑手黨局所指揮，並得到福賈省（Foggia）司令部和克羅地亞憲兵的支持。西班牙和法國憲兵隊也參與了此次行動。

與拉杜阿諾一同落網的，還有拉杜阿諾的得力助手特羅亞諾（Gianluigi Troiano）。這名男子在2021年脫下電子手銬後逃離軟禁，並在2月1日於西班牙格拉納達（Granada）取包裹時被捕。報導稱，當局這次成功的聯合行動涉及多國執法機構，展現了對犯罪集團的強烈打擊。

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