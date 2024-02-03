逛街突爆心梗倒路中央　轎車閃不及當場輾過！少年被爆頭濺血死

▲茂亞在街上突然心臟病發作，昏迷倒地後遭後方車輛輾頭身亡。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

印度北方邦22歲男子茂亞（Sumit Maurya）日前外出時，突然在街上爆發心肌梗塞，昏迷倒地後不幸被後方來車輾壓頭部，重傷送院後被宣告不治身亡。

據印度媒體報導，這起事件發生於1月30日。從網上流傳的現場畫面可見，茂亞當時正提著一個紅色袋子在勒金布爾凱里縣（Lakhimpur Kheri）一條狹窄的巷道中行走，而他後方則跟著一輛紅色SUV。

22 साल का नौजवान सुमित मौर्य सड़क पर चलते–चलते बेहोश होकर गिरा, तभी एक कार रौंदकर निकल गई। सिर में चोट लगने से सुमित की मौत हुई। संभवतः हार्टअटैक आया था।

लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश pic.twitter.com/lXf0xT0ZzA — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) January 31, 2024

令人意外的是，茂亞逛到一半突然心臟病發作，當場失去意識倒向馬路正中央，而後方的SUV則閃避不及，撞擊茂亞後輾過他的頭部，導致茂亞頭部受重傷，鮮血狂流。

茂亞隨後被送往附近醫院搶救，但這名年輕人最後仍不幸被宣告死亡，而在網上引發廣泛討論。報導稱，印度最近已發生多起突發心臟病事件，而社區和當局也在考慮採取更積極的措施來應對突發心臟病的風險。