面試全程「沒有真人」！她應徵記者慘遭AI淘汰：一定是網路連線不穩

▲英國女子應徵記者工作時，由AI機器人進行面試。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著科技發展日新月異，人工智慧（AI）也逐漸能夠協助人類工作。不過，一名英國女子去年底收到面試通知後卻非常驚訝，因為當她應徵記者的工作時，卻是由AI擔任面試官，最後她還因此表現不佳、沒有回答清楚問題而慘遭淘汰，她也因此懷疑，是不是面試時網路連線不穩，才導致她表現不佳。

根據英媒《地鐵報》，英國女子沃爾頓（Adele Walton）分享她近來面試新聞記者的經歷，去年12月她收到一封電子郵件告知，面試將在「沒有任何人在場」情況下進行，當時令她感到困惑，儘管如此卻還是像往常般做足準備，瀏覽面試公司網站的職位描述、陳述依據過往職場經驗如何適合該職位，且大聲說出練習答案。

然而，當沃爾頓到場時，才發現先前作的準備完全無法派上用場，因為AI面試與其先前的習慣完全不同。沃爾頓表示，她登入某應用程式後，被告知面試只有5個問題，儘管問題並未體現這份工作的範圍，而她在螢幕上看到問題後，必須在60秒鐘內口頭回答，然而先前自豪善於交際的她，卻無法在面試時談吐自己的專業和個人經歷。

在一陣猶豫後，沃爾頓匆匆結束第一個問題的回答。然而，在下一題當中，卻包括她先前未曾聽說過的術語，不過由於現場並沒有「真人」面試官，導致她無法現場要求對方更加詳細地描述，進而導致她答題時驚慌失措。

幾天以後，沃爾頓得知自己的面試結果，公司認為她並不適合新聞記者的職位。對此，沃爾頓卻反而對AI面試的結果產生懷疑，認為根本不是因為自己缺乏必備的工作技能才被刷下來，而是面對自動化、無人化的面試時毫無任何經驗。

另外，沃爾頓也懷疑，AI可能無法感覺到她的肢體語言或溝通技巧，甚至是因為她沒有回答出AI可能給分的關鍵字，或是WIFI連線不穩定，才導致她錯失了工作機會。

沃爾頓在文末引述國際貨幣基金組織的研究成果，表示其實全球將近4成的工作機會將受AI影響，其中已開發國家或經濟體面臨的影響會更大，「然而，公司不應以提高生產效率為藉口急於實施AI，而是應該體認到AI對員工和工作保障可能帶來的減損效應。」