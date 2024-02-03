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傘兵綵排「空中急墜」！兩人降落傘糾纏　驚悚影片曝

記者羅翊宬／綜合報導

斯里蘭卡曾經於19世紀初淪為英國殖民地，最終於1948年2月4日正式獨立為「錫蘭國」，而該日也為獨立日。豈料，最近斯里蘭卡在為即將到來的獨立日進行傘兵表演綵排，卻在一天之內連續發生2起傘兵在空中糾纏後急速墜地的意外，幸好3名傘兵並沒有因此重傷。

綜合外媒報導，斯里蘭卡於1月30日在首都可倫坡附近的加勒菲斯綠地（Galle Face Green）進行傘兵表演綵排，豈料卻連續發生2起傘兵空中纏繞後急速墜地的意外，意外發生場景被攝影鏡頭拍下，上傳至社群媒體X（前稱推特）。

只見處於下方的傘兵因為降落傘繩索斷裂，導致降落傘未能即時打開，因此他從低空摔落、重摔至地面上，一旁的其他同袍則趕過去救援。

至於在另一起意外，一名傘兵的降落傘在半空中纏住另一名傘兵，兩人因為無法彼此甩開對方，最後一起以驚人的速度往下墜，跌落在建築物的屋頂，不僅一名女子因此嚇哭，甚至還有目擊者驚喊「我的老天！」

對此，斯里蘭卡空軍發言人維傑辛赫（Dushan Wijesinghe）證實，兩名傘兵來自斯里蘭卡空軍、另外兩名傘兵則來自於陸軍，目前受傷的傘兵正在接受治療。

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