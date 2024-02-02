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WHO：2050年全球新發癌症病例恐增77%　肥胖空污等4因素影響

▲▼ 營養師揭睡眠不足對減肥的2大壞影響 。（圖／示意圖／達志影像）

▲IARC指出，2050年新發癌症病例，預估將超過3500萬人。（圖／示意圖／達志影像）

文／中央社

世界衛生組織（WHO）旗下國際癌症研究中心（IARC）今天警告，預估2050年新發癌症病例將超過3500萬人，和2022年數據相比增加了77%。

法新社報導，IARC指出菸草、酒精、肥胖及空污都是導致病例可能增長的關鍵因素。

IARC聲明指出：「2050年新發癌症病例，預估將超過3500萬人。」根據這份聲明，和2022年的約2000萬癌症確診人數相比，2050年增幅將達77%。

聲明提及：「全球癌症負擔快速加重，反映出人口老化、人口成長這兩個因素，以及民眾愈來愈容易暴露在具有風險的環境，而其中一些風險與社會經濟發展程度息息相關。」

聲明提到：「菸草、酒精和肥胖都是提高癌症發生率的關鍵因素，而空污仍是加劇環境風險的主要驅動因子。」

WHO表示，預估新發癌症病患人數的增幅，在開發程度最高的國家最為顯著，和2022年數據相比，2050年將增加480萬件新病例。

但以人口比例而言，在聯合國（UN）人類發展指數（Human Development Index）敬陪末座的國家預估增幅最大，高達142%。

至於中等發展程度國家，WHO預計其病例增長幅度落在99%。

WHO表示：「預估這些國家的癌症死亡率2050年同樣會將近翻倍。」

IARC癌症監控小組負責人布瑞（Freddie Bray）表示，新發癌症人數大幅上升，會對人類發展指數層級不同的國家，造成規模不等的影響。

布瑞說：「那些最缺乏資源治療癌症的國家，在全球癌症負擔方面將首當其衝。」

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