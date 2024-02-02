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台籍媽30萬「買工作證」陪女兒新加坡求學　結局懷孕還要坐牢45天

▲▼ 新加坡,魚尾獅。（示意圖／CFP）

▲台灣媽砸30萬「買工作證」新加坡陪女兒留學，下場懷孕還得坐牢45天。（示意圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣一名33歲吳姓婦人為了陪伴在新加坡留學的女兒，每個月花費1000元星幣（約新台幣23375元）跟不肖仲介買工作證，再跟新加坡人力部謊稱在當地任職某公司公關，成功在新加坡待了13個月，事件曝光後，懷孕已經15周的她被法院判處45天徒刑。

根據馬來西亞《中國報》報導，吳女2020年9月為了陪伴在新加坡留學的女兒，找上了一名外號「和尚」的陳姓男仲介，陳男表示可以幫忙申請工作證，但她每個月必須支付1000元星幣。陳男收到錢後，透過另一名梁姓男子向新加坡人力部申請工作證，謊稱吳女將到公司任職公關，吳女因此成功拿到工作證。

吳女透過工作證，成功在新加坡待了13個月，前後共交付陳男13000元星幣（約新台幣30萬元），不過她後來主動到新加坡人力部詢問，自己的行為是否違反新加坡法律，事件才因此曝光。

▲會議,開會,書面資料。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳男曾交付文件給吳女，要吳女利用文件內容欺騙調查人員。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

新加坡檢警調查得知，陳男2021年9月曾經要求吳女到梁男的公司，交給吳女一疊關於公司產品的介紹文件，希望吳女把資料全部背下來，避免被人力部調查時露出破綻，不過吳女最終沒有利用該文件欺騙調查人員。

吳女出庭時則供稱，當時正逢新冠疫情肆虐期間，返回台灣的機票跟隔離住宿的價格非常昂貴，所以她才會一直待在新加坡，後來下決心準備買機票時，調查人員突然上門進行調查。

新加坡法院法官審理案情，質疑吳女如果真的有心返回台灣，為什麼要繼續支付1000元星幣的仲介費，仲介費已經足夠機票跟隔離住宿的費用了，因此不採信吳女說法，但考量吳女未欺騙調查人員，審酌後判處她45天徒刑。

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