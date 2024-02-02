男孩池塘抓青蛙撈到人骨　 DNA一驗是20年前失蹤通緝犯

▲美國一名男孩在池塘玩耍，卻意外發現逃亡20年通緝犯的遺骸。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

2年前，美國一名13歲男童在附近池塘抓青蛙，卻意外在池子裡撈起人類骨頭，讓男孩嚇一大跳，經調查後發現，該組人骨是一名通緝逃犯，在2004年時因試圖殺害妻子而被判刑。

根據《紐約郵報》報導，13歲的邦德（Dylan Bond）在2022年4月到賓州的親戚家拜訪，邦德當時到附近一座池塘玩耍，踏進池塘裡準備撈青蛙時，卻發現腳下踩了一塊硬物，起初他以為是隻烏龜，但當他撈起後發現是一塊人骨。

這讓邦德飽受驚嚇，嚇得他在親戚家待了2天就匆匆離去，「我嚇壞了，我沒想過我這輩子會碰到人類骨頭。」賓州警察和聯邦調查局事後便對頭骨進行了DNA測試，確認死者為哈特 （Roger Hart），據悉，他在2004年4月潛逃，因他被指控試圖殺死自己的妻子。

在當時，哈特逃離後不久，人們在滯留池附近發現了他的汽車，車鑰匙和錢包仍在車內。自此之後，就再也沒有人見過哈利。如今，找到哈特的遺骸，但由於頭骨狀況不佳且缺乏其他骨骼遺骸，所以無法確定死因。

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