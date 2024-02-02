淪普丁幫凶？華郵：台灣工具機大量輸俄　被用來製造武器

▲俄羅斯持續攻打烏克蘭，俄國國防工業亟需I Machine科技公司專門進口的先進製造設備。（示意圖／路透）

文／中央社莫斯科/台北1日綜合外電報導

「華盛頓郵報」報導，俄羅斯一家企業去年持續進口可用於武器製造的台灣精密工具機，而這家企業同期銷售對象多是俄國國防工業。專家說，這可能有違對俄國的管制令。

隨著俄羅斯持續攻打烏克蘭，俄國國防工業亟需總部位於莫斯科的I Machine科技公司（I Machine Technology）專門進口的先進製造設備。

一支上傳網路的企業活動影片顯示，I Machine科技公司執行長布萊迪辛（Aleksey Bredikhin）說：「我特別要歡迎來自遙遠台灣的朋友…近一年來，我們一直很努力工作。」

根據華郵取得的貿易紀錄和俄羅斯稅務資料，自去年1月以來，I Machine科技公司已進口逾2000萬美元的台灣製造精密設備「電腦數控（CNC）工具機」。這些工具機是用於複雜、精確的製程，對許多產業至關重要，包括武器製造。

紀錄顯示，台灣製造的機器差不多占I Machine科技公司去年前7個月全部的進口量，而這家公司同期的銷售對象絕大多數是俄羅斯國防工業。

根據寄給一名在無人機計畫中負責發動機製造的計畫經理的邀請函，布萊迪辛還試圖為俄國一項大規模生產攻擊性無人機的秘密行動供應這些機器，這種無人機曾令烏克蘭軍方聞之色變。

美國前商務部高階官員沃爾夫（Kevin Wolf）說，華郵發現的貨物運輸，可能違反了台灣和西方國家去年1月針對向俄羅斯技術銷售所實施的禁令，「絕對」應該成為台灣當局的執法優先要務。

他說：「這就是要針對俄羅斯實施出口管制的原因…有些工具對於製造軍事物品非常重要；與軍事用途和使用者密不可分；與無人機有關；也涉及很多錢。這是一個典型的執法優先問題。」

這些貨物運輸凸顯的問題是，即使美國主導各國實施史上少見的大規模限制措施，俄羅斯國防工業仍然強勁，部分原因出在監管漏洞和鬆散的執行。關鍵貨物持續直接流向俄羅斯，也透過中國和其他未加入限制的國家輸往俄國，包括此案中來自台灣的貨物。

根據華郵取得的俄國貿易數據和華府非營利機構「高級國防研究中心」（Center for Advanced Defense Studies）提供的出口紀錄，這些機器分成63批個別出貨。

第一批機器價值447萬美元，直接從台灣「集盛國際興業有限公司」送到布萊迪辛的公司。根據俄國商業紀錄，集盛公司負責人游明哲曾是I Machine科技公司共同持有人。集盛公司的英文名稱為I Machine Tools Corp.，與I Machine科技公司近似。

到了去年5月底，直接出貨CNC工具機給俄羅斯的行動停了下來。價值1780萬美元的其餘設備則採一條迂迴的運輸路線。雖然布萊迪辛從土耳其或中國進口這些貨物，但貿易紀錄顯示，這些機器是由台灣多家其他企業製造。

布萊迪辛接受華郵電話訪問時承認自己多年來從集盛公司進口CNC工具機，但他否認在去年1月的限制生效後仍這麼做。他說，在那個時間點之後的貨物運輸都是備用零件，所以不違反出口管制措施。

游明哲最初在訪談中說，台灣一實施出口限制，集盛公司就停止所有向I Machine科技公司的出貨。得知華郵為這篇報導所蒐集的紀錄後，他承認去年有出貨，但說那些都是不受出口管制限制的零件。

他說：「（我們）還是得提供這種服務，因為未來解除制裁時，我們還能合作，而不是一刀兩斷。」

根據俄羅斯進口資料，I Machine科技公司去年收到的貨物中，超過40批是打上集盛公司商標的貨物，其中一些轉自土耳其和中國。紀錄還顯示，只有數批屬於零件。

游明哲說，自從出口管制實施以來，「本公司就不再與這家業者交易」；他還說，這些紀錄或許不可信，集盛公司不是那些將貨物運往I Machine科技公司的中國和土耳其企業的供應商。

他說，他對I Machine科技公司與俄國軍方的關聯並不知情，「經銷商基本上會有很多用戶」。

台灣譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並於2022年4月針對俄國實施技術出口管制，2023年1月進一步擴大管制，納入部分CNC工具機，使得管制措施大致上等同於歐盟和美國。

有關華郵發現的台灣企業是否違反出口管制，台灣的經濟部國際貿易署不願置評。國貿署在聲明中表示，政府正規劃禁止台灣企業銷售貨物給I Machine科技公司，以防這些貨物被用於製造武器。

去年11月初，10名美國國會議員呼籲總統拜登政府將限制CNC工具機出口給俄羅斯列為優先事項。他們在信中提到台灣等美國盟友生產的工具機被運往俄國國防工業的「令人不安的趨勢」。同日，美國財政部對布萊迪辛的公司實施制裁，理由是這家公司與俄羅斯國防工業有牽連。

專家說，根據台灣規定，受到管制的CNC工具機即使透過第三國也不能運往俄羅斯，企業必須披露最終用戶才能取得這類貨物的出口許可。台北一名貿易律師說：「如果最終用戶是俄羅斯，就不會獲得許可。」