羽田2機事故滿1個月　「多重人為因素」釀禍！40秒空白成關鍵

▲羽田機場發生日本航空客機與海上保安廳定翼機相撞事故。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本海保廳定翼機1月2日在羽田機場與日航客機發生相撞事故，導致5名海保廳隊員死亡。事發至今已1個月，日本運輸安全委員會仍在持續釐清事故原因。根據最新調查進度，當局研判，事故原因是「多重人為因素」造成。

根據《富士新聞網》報導，海保機與日航客機相撞的重大事故發生後，各單位紛紛投入調查，然而事後卻發現，這起意外竟是由一層又一層的人為疏失堆疊造成。

根據調查，羽田塔台管制員事發前曾要求海保機在C跑道的5號滑行道入口等待，並告知是「第一順位」，然而塔台指的第一順位是「第一順位預備起飛」，也就是在日航客機降落後，優先起飛，但是海保機卻誤會是當下優先起飛，因此跨越停止線，進入跑道。

▲日航客機殘骸空拍。（圖／達志影像／美聯社）



然而海保機誤闖跑道後，塔台警示系統的螢幕曾顯示飛機闖入，但是管制員因為忙著調度其他飛機，因此未能注意提醒，導致海保機闖入跑道長達40秒都無人發現。不僅如此，由於當天天色昏暗，日航客機上的3名機師都無法靠肉眼辨識跑道上有飛機闖入。

海保機上除了機長外，也有多名隊員佩戴耳麥，可以聽到與塔台間的對話，但是卻無人發現機長聽錯指令，代表機上所有人對於塔台的指令都產生誤解。由於層層的人為疏失，最終導致5死的慘痛意外。

▲日航客機狂燒8小時火勢才被撲滅。（圖／路透）



另一方面，事故發生後，日航客機與海保機皆燃起熊熊大火，然而消防當局卻花了整整8小時才成功撲滅火勢，東京消防廳甚至出動了115輛消防車，而背後原因竟是因為「水源不足」。

消防人員一開始從消防栓抽水，而機場地底約300噸的儲水槽用水幾乎全部用盡，因此緊急又派了2輛10噸的水庫消防車到場支援，但是水源仍然不足，因此啟動遠距離送水系統，前往東京灣抽取海水，才得以繼續滅火。