「華固天鑄」現首筆移轉　彭于晏鄰居「淚賠4009萬」出場

▲天母「華固天鑄」樓高38層，總戶數僅73戶，為在地最具指標性的豪宅建案。（圖／記者賴志昶攝）

記者賴志昶／台北報導

藝人彭于晏入住而聲名大噪的天母指標豪宅「華固天鑄」，近期出現除了特殊交易外的首筆移轉，高樓層戶1月由英業達集團溫家以3.1億元無貸款買下。值得注意的是，該戶過去屋主以約3.5億元入手，換算該戶持有7年，重賠4009萬元。

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根據台北地政雲，天母指標豪宅「華固天鑄」高樓層戶，總坪數210.93坪，1月以3.1億元成交，扣除車位計算單價約168萬元。經查地籍謄本，買家為溫姓自然人無貸款買下，依登記地址觀察，應為英業達集團創辦人之一、同時也為大股東的溫姓家族人士入手。

值得注意的是，該戶過去屋主為2017年3月取得，入手總價3億5009萬元，單價約188.88萬元。換算此戶原屋主入手約7年時間，轉手賠售高達4009萬元。

社區 樓層 坪數 轉手年月 轉手價格(萬元) 單價(萬元) 取得年月 取得總價(萬元) 入手單價(萬元) 賠售(萬元) 華固天鑄 高樓 210.93 2024/1 31000 168 2017/3 35009 188.88 4009

天母地房仲林定玄分析，「華固天鑄」位於天母圓環旁，緊鄰天母新光三越，位處天母商圈正核心地帶，同時也是士林最高樓，更顯其社區霸氣，最初預售推案時，頂樓戶2016年曾創每坪207萬元的歷史最高價。

不過，林定玄補充，該社區從2013年預售一路到2023年才宣告完銷，為讓餘屋順利銷售，近幾年價格上有不少讓利空間，整體高層樓戶成交均價約160~180萬元之間。而此戶過去入手總價為社區房價高點，近期轉手又適逢豪宅買氣趨冷，較難有大幅獲利。

中信房屋研展室副理謝欣亞分析，天母較屬「口袋型」商圈，房市主要以在地客支撐，以此次購屋的電子代工廠大股東為例，該集團總部即設於士林，與天母本身具地緣關係，因此願砸重金進駐地標型豪宅。

謝欣亞認為，近期受《平均地權條例》修法、「豪宅稅」等因素衝擊，豪宅客出手更為謹慎，大多精挑細選蛋黃物件，也讓本身較少外來客移入的天母，高總價市場買氣更為低迷許多，在市場景氣趨冷情況下，房價也就難有支撐力道，若為前任屋主有急於銷售的壓力，或是銷售時間拉長，即會發生大幅讓利情形。

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