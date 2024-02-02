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正妹全裸接男友視訊電話　轉頭發現「男友全家」在螢幕上尬爆

正妹全裸接男友視訊電話　轉頭發現「男友全家」在螢幕上尬爆。（圖／翻攝自TikTok／lifeuncutpodcast）

▲女子自爆超尷尬糗事。（圖／翻攝自TikTok／lifeuncutpodcast）

記者李振慧／綜合報導

澳洲女網紅霍克利(Brittany Hockley)近來自爆，某天她準備沖澡時，iPad突然跳出男友要求視訊的通知，她沒想太多便以全裸的狀態視訊，結果發現男友全家人居然也出現在螢幕前，所有人的眼睛全盯著她看，嚇得她想找地洞鑽進去。

曾參加當地熱門實境秀的36歲女網紅霍克利，近來在所主持的Podcast節目Life Uncut上自爆，由於她與31歲明星足球員男友西格里斯特(Benjamin Siegrist)是遠距離戀情，所以早上她脫衣準備沖澡，接到男友FaceTime通知時，沒想太多立即就接了。

霍克利表示，「我每次想到這個故事都很想死，我想說，現在這個時機太完美了，因為光打在我身上很美，我的狀態也很棒，結果我轉頭發現，不只男朋友在車上，他爸、他媽和他妹也全都坐在旁邊」。

@lifeuncutpodcast

Britt told this story at our live show and it is one for the ages! On today’s ep we get the sequel to meeting the in laws for a errrrr second time. Our first ep of 2024 is out now! It’s good to be back

♬ original sound - Life Uncut Podcast

霍克利向主持搭檔柏恩(Laura byrne)表示，「我站在那邊看著他們的眼睛，我的胸部露在外面，他們也在看著我，嚇得我立刻整個人躲在地上」，更尷尬的是，她事後得知那天男友全家人之所以一起坐車，是計畫前往祖父母的喪禮，讓她直呼，「我會下地獄」。

霍克利的尷尬故事逗得搭檔柏恩在節目上哈哈大笑，節目也獲得上萬人次觀看，許多網友安慰她，「沒事，我想你男友的家人也看得很開心」、「幸好他們是瑞士人，對裸體比較不會大驚小怪」。

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