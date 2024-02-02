英8歲男童疑跟風「TikTok挑戰」誤吞10顆磁鐵球　腸穿孔死亡

▲磁力球體積小，年幼孩童很容易誤食。英國就有一名8歲男童吞下10顆磁力球，導致腸穿孔死亡。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國北約克郡（North Yorkshire）城鎮哈洛蓋特（Harrogate）一名8歲男童，疑似為了跟風TikTok挑戰影片，不慎將10顆直徑0.3公分的小型磁鐵球吞下肚，隨後出現腹痛症狀，但就醫時未能檢查出腹中有磁力球，最終導致男童死亡。當局透過驗屍才發現磁鐵已經堵塞並且造成男童腸道穿孔。

根據BBC等英媒報導，這名男童於2022年10月2日病逝，生前他曾抱怨腹痛，母親安德莉亞（Andrea）9月30日看到兒子痛到身體蜷縮、尖叫，所以上午8點就帶他去醫院掛急診，醫生檢查排除了糖尿病與飲用水汙染的可能性，還進行了3次腹部檢查，但並未發現男童有盲腸炎或腸穿孔的情況。

醫生為男童開立止痛藥後，男童反應趨於平靜，並且在被診斷為腸繫膜淋巴腺炎（mesenteric adenitis）後出院，這是一種常見的、由病毒感染引發的疾病。出院當天，男童說想要吃東西，但很快就吐了出來，據男童父親米倫（Richard Millum）描述，兒子當天症狀時好時壞，腹部疼痛感是一陣一陣的。

出院隔天，男童已經難以吞嚥液體，第三天症狀惡化，晚間他告訴父親自己「眼睛看不見」然後就失去意識，米倫立刻為孩子做CPR並打電話通報緊急救援，醫護人員在男童心跳驟停的情況下，搶救他將近一小時，男童被送往哈洛蓋特地區醫院，但仍不幸於晚間8點45分被宣告死亡。

當局相驗遺體發現，男童吞下了10顆直徑約3毫米的磁鐵球玩具，這些小球因為具有磁性而相連在一起，堵塞並穿破了他的腸道，導致死亡。當局調查得知，磁鐵球是家族一名友人送給男童兄弟倆，男童已經把玩了大約1個月，但他從未向父母透露把磁鐵球吞下肚的事情，父母也沒有目睹他把玩具放進嘴裡。

Harrogate boy Rhys Millum, 8, died after ingesting magnets - inquest https://t.co/6Z2AGLxX2o — BBC News (UK) (@BBCNews) February 1, 2024

法醫病理學家表示，很難確切查出男童吞下磁鐵球的時間，但時程應該是在幾天內，而不是幾小時。驗屍官坎蒂（Catherine Cundy）在驗屍法庭上表示，調查結論推斷這是一起「意外事故」（misadventure），意味著由蓄意行為導致的意外死亡，她很遺憾男童不曉得吞下磁鐵的危險，也沒有告訴任何人他誤食玩具的事。

警方也調查男童是否參與了TikTok「穿孔挑戰」（piercing challenge）的類似拍攝，這項挑戰包含將磁力球放在臉頰內外兩側或舌頭上，模仿打洞穿環的效果，雖然警方並未發現明確證據，不過發現了另一段影片內容是男童在和兄弟聊天，討論要做一些大膽的事情，例如喝辣醬來提升網路社群聲量。