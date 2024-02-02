與朋友一起站懸崖旁自拍　19歲攝影男失足「墜落91公尺」身亡

▲熱愛攝影的男子為了拍照墜崖。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國19歲少年喬納生(Jonathan Fielding)與一群朋友到猶他州漢克斯維爾(Hanskville)風景區散步時，與其中2名朋友站在懸崖邊緣自拍，結果不小心失足，從91公尺高處墜落身亡。

韋恩郡(Wayne)警方表示，來自密蘇里州的19歲少年喬納生，上月27日與朋友在風景區Moonscape Overlook散步時，發生墜崖事件，熱愛攝影的喬納生，當時為了捕捉到好看照片，與2名朋友一起站在懸崖邊緣自拍時，不小心失足，警方最後判定事件是一起意外。

當地媒體報導，事發地點Moonscape Overlook，擁有宛如處於太空星球表面的壯麗景色，是許多攝影愛好者喜愛前往觀光拍攝的熱門景點。

家人在網路上舉辦募款表示，「喬納生是一名充滿愛心與關懷的好兒子，雖然他的突然離世令家人意外，但我們知道事故發生時，他正在做著他最熱愛的事情，讓我們獲得一些安慰」。

妹妹蕾貝卡(Rebecca Fielding)則向媒體表示，哥哥約從91公尺高處墜落，當場身亡，她希望哥哥的故事能提醒世人，不要以為懸崖的地面看起來很堅固，就隨便跑上去，其實通常都非常脆弱，「很多人冒著危險只是為了拍照，但這其實不值得任何人為此送命」。