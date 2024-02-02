烏克蘭夜襲俄艦「第一視角」畫面曝光　整艘大爆炸沉沒

BREAKING: Ukraine destroys Russian warship “Ivanovets” on Lake Donuzlav in Crimea pic.twitter.com/rv5TH792IN — BNO News (@BNONews) February 1, 2024

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭軍方宣稱在克里米亞附近展開夜間特別行動，出動多架無人機，成功摧毀俄羅斯黑海艦隊的飛彈護衛艦「伊萬諾維茨號」（Ivanovets）。依據烏方公布的畫面，這艘船被多次擊中之後，船身傾斜、大爆炸接著沉入水中。

綜合BBC、衛報等報導，烏克蘭國防部宣稱在克里米亞多努茲拉夫湖（Lake Donuzlav）附近擊沉價值高達7000萬美元（新台幣22億元）的俄羅斯軍艦伊萬諾維茨號，且俄羅斯在該地區的搜救行動以失敗告終。

▲▼ 烏克蘭夜襲，宣稱摧毀俄羅斯飛彈護衛艦「伊萬諾維茨號」。（圖／翻攝自X／Defence intelligence of Ukraine）

伊萬諾維茨號是一艘飛彈軍艦，通常載約40名船員。現階段尚不清楚是否有人員傷亡，但考慮到襲擊速度與強度，造成人員傷亡的可能性極大。

俄羅斯當局尚未立即發表評論。不過依據頗具影響力的俄羅斯軍事部落客Anastasia Kashevarova的說法，「夜裡，敵方擊沉伊萬諾維茨號」，另名軍事部落客Voenkor Kotenok透過社群平台Telegram發文表示，俄艦被無人機擊中3次之後沉沒。西方官員也在事發數小時後稱，據信俄羅斯軍艦在無人機襲擊行動中被摧毀。

▼伊萬諾維茨號遭擊沉，這起事件造成人員傷亡的可能性極大。（圖／翻攝自X／Defence intelligence of Ukraine）