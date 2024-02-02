巴西18歲足球小將　約砲19歲護理系正妹！她激戰2輪「下體出血亡」

記者張寧倢／綜合外電報導

巴西聖保羅知名足球俱樂部哥林多人（Corinthians）的U20球隊，陣中18歲小將迪馬斯（Dimas Cândido de Oliveira Filho）幾天前在公寓住處與19歲護理系學生發生一夜情。當晚激戰第2次時，女方陰道大量流血並且暈倒，送醫過程中4度停止心跳呼吸，最終死亡。

▲巴西19歲護理系女學生莉維婭與18歲足球員發生一夜情，卻下體出血死亡。（圖／翻攝自Facebook／@trassosassessoria）

根據巴西媒體G1等報導，哥林多人U20球隊成員迪馬斯與19歲少女莉維婭（Livia Gabriele da Silva Matos）1月30日晚間在聖保羅市塔圖普區（Tatuapé）見面，兩人在迪馬斯的公寓中使用保險套、合意發生性行為，但女方在第二次性愛中途感到不適並暈倒，迪馬斯立刻打電話通報緊急救護單位。

報導稱，迪馬斯依救護人員在電話中所指示，將莉維婭放躺在地，臉部朝上，進行胸外心臟按摩直到救護車抵達，但迪馬斯也在通話中告訴救護人員，他看到莉維婭的陰道正在出血。律師堅稱，2名年輕人沒有飲酒或吸毒，也沒有在性接觸中使用任何物品。

▲迪馬斯自稱與莉維婭當天是初次見面。（圖／翻攝自Facebook／＠rogerguedesdepressivo123）

報導指出，迪馬斯向警方透露，他幾個月前在網路上認識了莉維婭，當晚是初次見面，事發當時公寓中只有他們兩人，並堅稱大樓監視器可以證明這點。警方前往事發現場時，發現室內地板、毛巾與床單上都有血跡，床明顯被移位。

迪馬斯表示，床是醫護人員為了急救而搬動的，莉維婭帶來了2支電子煙，使用的是電子煙油。莉維婭的父親晚間7點30分左右接到緊急救護單位來電，通知他女兒被送醫。他向警方表示，醫生說女兒在整個急救送醫過程中經歷4次心跳呼吸停止，陰道上有一道5公分長的傷口。迪馬斯與女方父親在醫院險些發生肢體衝突，所幸警方迅速將兩人分開。

▲莉維婭遺體已經被送往法醫單位進行相驗。（圖／翻攝自Facebook）

報導指出，警方已將此案登記為可疑死亡案件，醫院初步判定莉維婭死因為子宮與直腸之間的生殖區域破裂，但遺體已被送往法醫研究所進行詳細驗屍，事發公寓被封鎖搜查。不過，迪馬斯目前雖然正在接受調查，但警方並沒有把他列為嫌犯，暫時不認為他對此負有責任。