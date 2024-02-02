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世界第2毒！巴西男吃完河豚嘴麻中毒亡　1條河豚可毒死30人

記者詹雅婷／綜合報導

河豚堪稱是全世界第2毒的脊椎動物，其毒性是氰化物的1200倍。巴西一名46歲男子去年聖誕節收到朋友送禮給的河豚之後，取出河豚內臟後煮熟食用，沒想到卻因此中毒，入院5周搶救宣告不治。

綜合福斯新聞等報導，巴西聖埃斯皮里圖州46歲男子戈麥斯（Magno Sergio Gomes）是3名孩子的父親，他與友人食用的這條河豚已經過處理，他們取出內臟、移除肝臟，接著把河豚煮熟之後沾檸檬汁吃下肚。

但才過不到1小時，戈麥斯的狀況急轉直下，先是口腔感到麻木，他與妻子立即前往醫院，但他抵達醫院時情況更加惡化，接著突然心搏停止8分鐘，插管並使用生命維持裝置。

戈麥斯家人羅佩茲（Myrian Lopes）稱，戈麥斯及其朋友的狀況都很嚴重，且戈麥斯從來沒洗過河豚。時隔5周，戈麥斯的狀態未見好轉，在1月27日過世。羅佩茲透露，醫師稱戈麥斯死於中毒，毒素在短時間內蔓延至頭部，至於戈麥斯友人則是保住一命。

▲▼ 河豚。（示意圖／CFP）

▲河豚堪稱是全世界第2毒的脊椎動物，其毒性是氰化物的1200倍，一條河豚體內的河豚毒素足以殺死30人。（示意圖／CFP）

現階段不清楚這名友人是否就是送河豚給戈麥斯的人。羅佩茲指出，不清楚戈麥斯吃下肚的這隻河豚是從哪裡來的，也不知道是捕撈還是養殖，河豚種類未知。

美國食品藥物管理局（FDA）表示，食用河豚相當危險，因為牠們含有致命的河豚毒素（TTX），這種毒素可導致嚴重患病和死亡，「比氰化物更致命」，食用後約20分鐘至2小時就會出現症狀，起初可能是嘴唇和嘴部刺痛，接著是頭暈、四肢疼痛、嘔吐、腹瀉、肌肉無力、癱瘓，說話、平衡出現問題，嚴重中毒者可能呼吸衰竭死亡。

河豚堪稱是全世界第2毒的脊椎動物，其毒性是氰化物的1200倍，毒素存在於肝臟、生殖腺、皮膚等，一條河豚體內的河豚毒素足以殺死30人。

儘管食用河豚相當危險，但在日本被視為美味佳餚，專業廚師會切掉含有河豚毒素的部位。

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