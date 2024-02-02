85歲阿公救妻被3比特犬圍攻咬死　妻目睹最後身影淚：他是英雄

▲老翁為了救妻被流浪犬咬死。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國印第安納州85歲男子威廉(William Mundine)為了保護妻子，在自家後院被多隻比特犬咬死。目睹慘案的妻子貝蒂(Betty)傷心表示，丈夫手臂和腿全身多都被咬傷，而她只能無助看著對方被咬死，「他救了我的命，他是我的英雄」。

事件上月31日上午10時左右發生在威廉位於印第安納波利斯市(Indianapolis)家中，孫女荷莉(Holly Watkins)對外表示，祖母在後院被3隻流浪犬追趕攻擊，祖父見狀跑出來救人，結果慘被3犬圍攻咬死，「太可怕了，我從來沒聽過他那樣慘叫過」。

威廉的妻子表示，她目睹丈夫慘遭攻擊的過程，「他是我的英雄，我只是後悔，我們來不及在他最後一刻多說些什麼，我摸了摸他的頭，但是他完全沒辦法動，他已經用盡所有的力氣」。

動物管理官員表示，這已是當地近來所發生的第三起流浪狗攻擊事件，其中一次發生在學校車站附近，後來他們找到肇事的其中一隻流浪狗，該流浪狗因為中槍目前在收容所中接受治療，很快也找到第二隻流浪狗，第三隻仍在尋找中。

附近居民表示，這幾隻流浪狗近來頻頻在社區攻擊人，讓他們非常害怕，「每天牠們都會跑到居民的院子中，像昨天那件事一樣，我們之前在自家院子也差點被攻擊」。