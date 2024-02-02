　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

通緝照擺一起！日媒狂報「桐島聰」引關注　黑幫男逃亡3年也被捕

▲▼通緝照擺一起！日媒狂報「桐島聰」引關注　黑幫男逃亡3年也被捕。（圖／警視廳）

▲金成行的通緝照被擺在桐島聰旁邊，因此在桐島聰投案後也迅速被捕。（圖／警視廳）

記者王佩翊／編譯

日本激進派份子「桐島聰」因涉及連鎖大型爆炸案而被通緝49年，1月有一名男子自稱就是逃亡近半世紀的桐島聰，並向警方投案，沒想到短短5天後便癌逝。消息一出後也引發關注，然而疑似是桐島聰效應發揮，在日媒不斷報導之下，疑似有民眾發現桐島通緝照旁的男子十分眼熟，因此向警方舉報，也成功讓日本警方捕獲因涉及殺人未遂而被通緝3年的黑幫份子金成行。

根據《日本新聞網》報導，警視廳每年都會公布並更新重大通緝犯名單，希望能夠獲得民眾的目擊通報。然而桐島聰自1975年被通緝後，逃亡長達49年都未曾有人發現他的下落。1月25日一名以「內田洋」的名字住院治療癌症的患者自稱是桐島聰，並要求醫護代為通知警方，儘管警視廳公安部仍在進行DNA比對，但消息傳出後，依舊震驚各界。

根據警方詢問，男子在生前表示，自己未曾接受其他人的接應與協助，並且在神奈川縣一間土木公司工作數十年，藉此維生。如果該名男子真的是重大通緝犯桐島聰，那麼他自21歲起隱形埋名在神奈川縣工作生活近50年，卻從未被人發現，宛如「奇蹟」，因此也不免讓日本民眾好奇他的逃亡生活。

▲▼通緝照擺一起！日媒狂報「桐島聰」引關注　黑幫男逃亡3年也被捕。（圖／警視廳）

▲金成行涉殺人未遂被通緝，逃亡3年多終於被逮。（圖／警視廳）

根據熟識「內田洋」的酒吧工作人員表示，男子生前是酒吧的常客，甚至也會跟其他客人聊天喝酒，身邊疑似還有一名小他20歲的女子相伴在側。不過也有人指出，男子罹患胃癌後，一直是使用內田洋的名字自費治療，從未使用健康保險，疑似也因為沒有健康保險，因此不能看牙醫，牙齒幾乎都掉光。

自從該名男子自稱是桐島聰後，日媒便大肆報導相關新聞，警視廳的通緝犯海報也一再在媒體上曝光，然而疑似是因為這樣，有民眾注意到桐島聰通緝照旁的另一名通緝犯，並發現該名通緝犯有點眼熟，於是主動向警方舉報。

長野縣警方取得線報後，2月1日在宮城縣仙台市成功逮捕逃亡3年的金成行。報導指出，機動隊員當時手持盾牌衝進金成行所在的屋內，成功將其制伏。附近民眾也表示，當時至少聽到7聲爆炸聲響，而聲音的來源疑似就是閃光彈。

警方透露，在逮捕行動的數日前曾接獲匿名通報稱，在仙台市看到疑似是金成行的人物，而那也正好是「桐島聰」主動投案之後的事。根據金成行承租公寓的管理業者表示，金成行大約是在2年前入住，但是簽約時卻是使用另一個名字，因此未能發現房客就是通緝犯。

ET快訊
「星光二班」女星又懷孕！　消失N年近況曝
搶救王義川變逼退游錫堃？　她轟：再搞下去難看的是賴清德
快訊／北韓發射多枚飛彈　距離上次僅隔3天
人夫保險受益人「兒子變小三」　11天後猝死
LIVE／年薪432萬韓國瑜上班首日不見人　綠白喬院長？柯嗆
俄艦整艘大爆炸沉沒！　第一視角畫面曝光
快訊／民進黨：不分區確定由王正旭遞補
北中南都有門市！　保養品牌宣布停業

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

華郵：台灣工具機在出口管制下仍流向俄國防工業

與朋友一起站懸崖旁自拍　19歲攝影男失足「墜落91公尺」身亡

快訊／北韓發射多枚巡弋飛彈　距離上次僅隔3天

男孩用紙板「做出1台Game Boy」！嗨玩超級瑪利歐　經典關卡神還原

羽田大火燒死2寵物！日航鬆口考慮讓「毛孩進客艙」　1隱憂曝

烏克蘭夜襲俄艦「第一視角」畫面曝光　整艘大爆炸沉沒

羽田2機事故滿1個月　「多重人為因素」釀禍！40秒空白成關鍵

85歲阿公救妻被3比特犬圍攻咬死　妻目睹最後身影淚：他是英雄

若川普重返白宮「對中政策幕僚」可能大洗牌　美媒點名4人選

金正恩要求加強戰備　視察造船廠打造世界一流戰艦

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

陳昭姿失誤被認定廢票！　坦承：投給黃珊珊但沾到印泥

韓國瑜重返立院全紀錄　喊話：不同政黨攜手合作

郭書瑤接受男友「肉體出軌」外國人　亞洲人除外..自豪：我很極品了吧！

陸女「沒衛生紙」鬧警局　控警打人狂撥110超奇葩

女兒玩電動見「大螃蟹」嚇壞　尖叫急推把手給爸...媽笑翻

華郵：台灣工具機在出口管制下仍流向俄國防工業

與朋友一起站懸崖旁自拍　19歲攝影男失足「墜落91公尺」身亡

快訊／北韓發射多枚巡弋飛彈　距離上次僅隔3天

男孩用紙板「做出1台Game Boy」！嗨玩超級瑪利歐　經典關卡神還原

羽田大火燒死2寵物！日航鬆口考慮讓「毛孩進客艙」　1隱憂曝

烏克蘭夜襲俄艦「第一視角」畫面曝光　整艘大爆炸沉沒

羽田2機事故滿1個月　「多重人為因素」釀禍！40秒空白成關鍵

85歲阿公救妻被3比特犬圍攻咬死　妻目睹最後身影淚：他是英雄

若川普重返白宮「對中政策幕僚」可能大洗牌　美媒點名4人選

金正恩要求加強戰備　視察造船廠打造世界一流戰艦

Skoda「品牌銷量一哥」再度釋改款預告　首搭最新廠徽識別

翻唱S.H.E神曲壓力爆棚！　晨悠隔空喊話：5人一起合唱

盛傳韓國瑜要找李四川進立院　蔣萬安緊張：我把他抱得很開心

千億資金聚焦林口 新北國際AI+智慧園區成科技產業重鎮

新北大漢溪「野牛追人」落幕！　18牛移民台東...吃草看海超Chill

傳白營遊說綠轉投黃珊珊　傅崐萁：柯文哲不會做這麼low的研判

華郵：台灣工具機在出口管制下仍流向俄國防工業

「沒2000萬房很失敗」相親男聽傻了　80K妹子嗆：漂亮就是本錢

大掃除找到50年前壓歲錢！「罕見2張」全場羨慕：發財了

關山警友辦事處頒獎表揚績效卓越警員　激勵工作士氣

國際熱門新聞

即／大阪機場2班機碰撞　10航班被停飛

即／美小飛機墜毀住宅區　多處房屋大火

基隆往沖繩郵輪有人落海　日本緊急搜救

美女偕男友度假　邂逅英男竟變老公

夫想偷腥全被拒絕　人妻：心情很複雜

烏軍摧毀俄飛彈護衛艦　第一視角曝光

道瓊收高369點　台積電ADR漲0.38%

搬家第1天！4歲女童翻陽台「墜23樓」亡

男爽擁3辣妻　多元成家共同養育11孩

傳奇女飛行家失蹤飛機找到了？探索公司釋聲納圖

罹癌住院未講　美國國防部長道歉

收留街友還送食物外套　他遭鐵鎚砸死

中國擅改M503航線　美國務院：反對改變現狀

快訊／北韓發射多枚巡弋飛彈

更多熱門

相關新聞

即／裕隆假球案「涉案球員逃亡」！32歲翁嘉鴻遭通緝

即／裕隆假球案「涉案球員逃亡」！32歲翁嘉鴻遭通緝

SBL裕隆籃球隊驚爆球員配合地下組頭操縱輸贏簽賭，配合的人每場約能拿到約3000至5000元不等酬勞，檢方今(2)日依違反賭博、《運彩條例》等罪起訴包括吳季穎等人在內共15人，其中10人皆是裕隆球員。另有1名涉案的32歲球員翁嘉鴻，因傳喚至今未到案說明，檢方認定已逃匿而依法發布通緝。

台積電市值狠甩三星　韓媒曝原因

台積電市值狠甩三星　韓媒曝原因

通緝犯撞警畫面曝　4警受傷1人腦震盪

通緝犯撞警畫面曝　4警受傷1人腦震盪

路邊見「落榜紀念碑」　奈良醫隔年考過

路邊見「落榜紀念碑」　奈良醫隔年考過

即／詐欺通緝犯駕車衝撞警車　多警受傷

即／詐欺通緝犯駕車衝撞警車　多警受傷

關鍵字：

通緝犯桐島聰逃亡黑幫金成行日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

韓國瑜當選立法院長　最美前獅子會會長批荒謬

網美空姐證實「機長約砲傳聞」　曝服務過周杰倫

即／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危

他DIY「瘋狂入珠51顆」！連繞5圈硬塞　人妻痛到崩潰

即／裕隆假球案「涉案球員逃亡」！32歲翁嘉鴻遭通緝

新立院女神！她「激似林襄」監票成焦點

直擊／韓國瑜上班首日不見人影！　沒進立法院原因曝光

Netflix重擊寄生帳號「一票台人手機也不能看」！1招有解

Joeman砸30萬買刮刮樂！猛刮結果出爐

民進黨爆料致電綠營大老　柯文哲轟「滿嘴謊言的黨」嗆要提告

最新「紅包行情」曝光！　3禁忌不可犯

即／柯旻豪收押76天　狼狽上手銬+腳鐐畫面曝

「立法院長罷免」秒登熱搜字　韓國瑜當選年薪432萬

民進黨今祭黨紀　掰了郭正亮、林裕紘、周榆修

驚悚瞬間曝！　老夫妻牽手過馬路遭客運輾過

更多

最夯影音

更多
陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD
超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面