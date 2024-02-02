通緝照擺一起！日媒狂報「桐島聰」引關注　黑幫男逃亡3年也被捕

▲金成行的通緝照被擺在桐島聰旁邊，因此在桐島聰投案後也迅速被捕。（圖／警視廳）



記者王佩翊／編譯

日本激進派份子「桐島聰」因涉及連鎖大型爆炸案而被通緝49年，1月有一名男子自稱就是逃亡近半世紀的桐島聰，並向警方投案，沒想到短短5天後便癌逝。消息一出後也引發關注，然而疑似是桐島聰效應發揮，在日媒不斷報導之下，疑似有民眾發現桐島通緝照旁的男子十分眼熟，因此向警方舉報，也成功讓日本警方捕獲因涉及殺人未遂而被通緝3年的黑幫份子金成行。

根據《日本新聞網》報導，警視廳每年都會公布並更新重大通緝犯名單，希望能夠獲得民眾的目擊通報。然而桐島聰自1975年被通緝後，逃亡長達49年都未曾有人發現他的下落。1月25日一名以「內田洋」的名字住院治療癌症的患者自稱是桐島聰，並要求醫護代為通知警方，儘管警視廳公安部仍在進行DNA比對，但消息傳出後，依舊震驚各界。

根據警方詢問，男子在生前表示，自己未曾接受其他人的接應與協助，並且在神奈川縣一間土木公司工作數十年，藉此維生。如果該名男子真的是重大通緝犯桐島聰，那麼他自21歲起隱形埋名在神奈川縣工作生活近50年，卻從未被人發現，宛如「奇蹟」，因此也不免讓日本民眾好奇他的逃亡生活。

▲金成行涉殺人未遂被通緝，逃亡3年多終於被逮。（圖／警視廳）



根據熟識「內田洋」的酒吧工作人員表示，男子生前是酒吧的常客，甚至也會跟其他客人聊天喝酒，身邊疑似還有一名小他20歲的女子相伴在側。不過也有人指出，男子罹患胃癌後，一直是使用內田洋的名字自費治療，從未使用健康保險，疑似也因為沒有健康保險，因此不能看牙醫，牙齒幾乎都掉光。

自從該名男子自稱是桐島聰後，日媒便大肆報導相關新聞，警視廳的通緝犯海報也一再在媒體上曝光，然而疑似是因為這樣，有民眾注意到桐島聰通緝照旁的另一名通緝犯，並發現該名通緝犯有點眼熟，於是主動向警方舉報。

長野縣警方取得線報後，2月1日在宮城縣仙台市成功逮捕逃亡3年的金成行。報導指出，機動隊員當時手持盾牌衝進金成行所在的屋內，成功將其制伏。附近民眾也表示，當時至少聽到7聲爆炸聲響，而聲音的來源疑似就是閃光彈。

警方透露，在逮捕行動的數日前曾接獲匿名通報稱，在仙台市看到疑似是金成行的人物，而那也正好是「桐島聰」主動投案之後的事。根據金成行承租公寓的管理業者表示，金成行大約是在2年前入住，但是簽約時卻是使用另一個名字，因此未能發現房客就是通緝犯。