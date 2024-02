世界上最稀有的護照是它！　14世紀發行至今「全球僅500本」

▲全球最稀有的護照,只有500本仍在流通。(示意圖/CFP)

記者張寧倢/編譯

全球機構經常評比哪一本護照出國最好用,然而,世界上卻有一種最罕見的護照,從14世紀發行至今只有500本在全球流通。據CNN旅遊版報導,這本紅色封面、燙金文字的外交護照是由馬爾他騎士團核發,馬爾他騎士團不僅是有千年歷史的天主教團體,同時也是一個沒有領土的主權國家(sovereign nation)。

▲馬爾他騎士團第81任大教長鄧拉普(John T. Dunlap)2023年5月3日在羅馬宣誓就任。(圖/達志影像/美聯社)

根據CNN報導,這本紅色封面護照上的燙金文字,以法文寫著馬爾他騎士團「Ordre Souverain Militaire de Malte」,中央還有一個代表徽章,可以使用這本護照的只有馬爾他騎士團主權委員會成員、外交使團代表與其家屬。大教長任期為10年可連任1屆,因此護照效期最長為20年,其他用於外交任務的護照有效期限則為4年。

