世界上最稀有的護照是它！　14世紀發行至今「全球僅500本」

▲全球最稀有的護照，只有500本仍在流通。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

全球機構經常評比哪一本護照出國最好用，然而，世界上卻有一種最罕見的護照，從14世紀發行至今只有500本在全球流通。據CNN旅遊版報導，這本紅色封面、燙金文字的外交護照是由馬爾他騎士團核發，馬爾他騎士團不僅是有千年歷史的天主教團體，同時也是一個沒有領土的主權國家（sovereign nation）。

▲馬爾他騎士團第81任大教長鄧拉普（John T. Dunlap）2023年5月3日在羅馬宣誓就任。（圖／達志影像／美聯社）

根據CNN報導，這本紅色封面護照上的燙金文字，以法文寫著馬爾他騎士團「Ordre Souverain Militaire de Malte」，中央還有一個代表徽章，可以使用這本護照的只有馬爾他騎士團主權委員會成員、外交使團代表與其家屬。大教長任期為10年可連任1屆，因此護照效期最長為20年，其他用於外交任務的護照有效期限則為4年。

The Sovereign Military Order of Malta – also known as the Knights of Malta – is also a sovereign nation, with UN observer status and its own constitution, but, unusually, without any land.



This is the world’s rarest passporthttps://t.co/fe83TRpTUu pic.twitter.com/Y4WE2QaeCe — Ved Nayak (@catcheronthesly) February 1, 2024

報導稱，馬爾他騎士團不僅是擁有千年歷史的天主教騎士團，也是一個有數百萬美元資金、在全球120個國家開設難民營與援助計畫的的人道救援組織，更重要的是，它也是一個主權實體，擁有聯合國觀察員地位與獨立的憲法，發行了汽車牌照、郵票、貨幣和護照，但不同尋常的是沒有任何領土。

▲教宗方濟各1月27日在梵蒂岡會見馬爾他騎士團大教長鄧拉普。（圖／路透）

報導指出，馬爾他騎士團護照最早是在14世紀發行的，當時外交官帶著這本護照前往其他國家，以證明自己大使的身分，到了第二次世界大戰後，這本外交護照才開始像其他國家的外交護照一樣被使用，如今大約只有500本馬爾他騎士團的外交護照在全球流通，使它成為世界上最稀有的護照。

#KnightsOfMalta SMOM the organization the #CatholicChurch uses to do world-wide charitable work & support many hospitals around the world, issues it's own passports and has international sovereignty https://t.co/xqFYknRXIj Here's a diplomatic (red) passport from SMOM. pic.twitter.com/ro7TGYKObo — David J. Ring, Jr., N1EA (@djringjr) November 5, 2023

報導補充，馬爾他騎士團（The Sovereign Military Order of Malta，又稱Knights of Malta）西元1099年左右起源自耶路撒冷的一個騎士組織，1530年由西班牙國王贈與馬爾他群島，然而，1798年法國的拿破崙將騎士團趕出了馬爾他，如今馬爾他騎士團的總部設在羅馬。