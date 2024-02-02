2000元鈔票發行逾20年卻少見　運鈔員曝「1行業」愛用

記者黃翊婷／綜合報導

農曆新年將近，不少民眾都會去指定金融機構換取新鈔，但有網友好奇提問，現今流通的券幣之中，2000元鈔票已經發行超過20年，為何流通率卻不高？結果釣出運鈔員解答，銀行內部很愛用，因為能有效減少金庫占的空間；還有另一名網友聲稱，銀行人員跟他說，大戶也喜歡使用2000元鈔票。

▲2000元鈔票以紫色為主墨色。（圖／翻攝自中央銀行券幣數位博物館網站）

原PO在PTT八卦板發文表示，不明白為何2000元鈔票已經發行超過20年，整體流通率卻不高，偶爾還有店家或攤販拒收的傳聞，實在令人費解。

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根據中央銀行官網記載，2000元鈔票是在2002年7月1日發行，以紫色為主墨色，鈔票正面以科技為主題，搭配衛星、碟形天線、經貿大樓等圖案，背面則是以本土景觀、生態保育為主題，印有南湖大山及櫻花鉤吻鮭等圖案。

原PO的文章公開之後掀起PTT鄉民熱議，大多數人都認為，2000元使用率低是因為找錢麻煩、店家怕收到假鈔，而且跟200元鈔票一樣不容易分割，所以比較少人使用；也有人半開玩笑表示，「代表通膨還不夠」、「繼續通膨，很快流通率就高了」。

不過，有一名擔任過運鈔員的網友留言解答，「這是給銀行內部用的」，因為2000元鈔票面額大，能有效減少金庫占的空間。另一名網友也留言分享自己聽到的說法，以前曾收到長輩包的紅包，裡面就有2000元鈔票，一般人收到好像都會想要趕快花掉，但銀行人員跟他說，大戶其實很愛用2000元鈔票，讓他感到很驚奇。