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好心收留街友還送食物外套　美店員竟遭「鐵鎚砸頭50下」虐殺

▲▼好心收留街友還送食物外套　美店員竟遭「鐵鎚砸頭50下」虐殺。（圖／翻攝X）

▲美國一名街友殺害好心收留自己的店員。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國喬治亞州發生駭人事件，25歲商店店員塞尼（Vivek Saini）好心收留街友，提供免費的食物，甚至送上一件保暖外套，未料隔天竟遭對方持鐵鎚狂砸頭部至少50次，不幸身亡。

新德里電視台等外媒報導，這起案件發生於16日，死者是當地雪佛龍超市（Chevron Food Mart）的兼職員工，前一天看天氣寒冷，好心收容街友福克納（Julian Faulkner），還免費提供洋芋片、可樂、飲水與外套，但他隔天拒絕再次端上免費食物，也以安全考量為由，請對方離開並且放話報警，竟因此遭遇不測。

死者來自印度的哈里亞納邦（Haryana），前往美國攻讀工商管理碩士學位（MBA），原本預計在10天後、也就是1月26日就要返回家鄉，未料魂斷異鄉。

凶嫌福克納不僅無家可歸，且有毒癮問題。他犯案後沒有逃跑，目前已經被捕，並且被控惡意謀殺罪，關押在迪卡布郡立監獄（DeKalb County Jail），不得保釋。

印度駐亞特蘭大領事館發文譴責這起「可怕、野蠻、令人髮指的事件」，並稱美國當局已經逮捕被告，同時展開調查。他們也立即聯繫受害者家屬，提供所有可能協助，要把塞尼的遺體帶回家。

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