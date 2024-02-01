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邊境移民危機升級　拜登施政滿意度跌至38%以下

▲▼拜登。（圖／CFP）

▲拜登預料將在11月大選再度與前總統川普對決，但自2021年8月以來，他的滿意度一直低於50%。（圖／CFP）

中央社華盛頓31日綜合外電報導

根據路透社/易普索今天公布的民調，美國總統拜登1月的施政滿意度從去年12月的40%下滑至38%，主因美國人對經濟與移民問題感到擔憂，與此同時拜登也在加緊腳步爭取連任。

路透社報導，拜登預料將在今年11月大選再度與共和黨籍前總統川普對決，但自2021年8月以來，他的滿意度一直低於50%，令民主黨同僚感到擔憂。而路透社/易普索（Reuters/Ipsos）本月稍早公布的另一份民調顯示，川普的支持度領先拜登6個百分點。

最新民調發現，民眾對移民議題的擔憂加劇，有17%的受訪者將移民列為美國當前面臨最重要的問題，明顯高於去年12月的11%。移民也是共和黨受訪者最關切的問題，有36%稱這是他們最憂心的議題，其次則有29%共和黨支持者擔憂經濟狀況。

拜登政府一直努力設法因應美墨邊界尋求庇護者暴增的問題，而國會共和黨人在川普慫恿下，已揚言將阻撓兩黨解決相關問題的努力，同時繼續推動彈劾拜登政府最高邊境官員、國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）。

去年12月，邊境當局單日逮捕人數達到近1萬1000人，官員稱這已接近或創下紀錄新高。

另有22%受訪者說，經濟依舊是美國人整體來說最關切的議題，他們仍在努力因應通貨膨脹與COVID-19（2019冠狀病毒疫病）疫情帶來的餘波。有近2/3受訪者（包括47%的民主黨支持者）說，美國正在走在錯誤的道路上。

這份線上民調於1月26日到28日進行，受訪對象為1019名美國成人。所有受訪者的誤差幅度為正負3.3個百分點，共和黨人為6.4個百分點，民主黨人則為6.1個百分點。

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