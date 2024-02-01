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凱特王妃出院回家靜養　「3兒女沒去探病」原因曝光

凱特王妃出院回家靜養　「3兒女沒去探病」原因曝光

▲凱特王妃（左二）與3個兒女感情相當好。（翻攝The Prince and Princess of Wales IG）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）在1月中旬住院接受腹部手術，目前已回到家中靜養，預計到復活節前都不會有公開行程。綜合外媒報導，凱特王妃在手術、住院期間，夫婿威廉王子（Prince William）陪伴在側，不過他們的3個兒女沒到醫院探病，即便如此，凱特王妃出院回家後，孩子們仍然貼心地照顧她，給予媽咪溫暖。

根據美媒《Entertainment Tonight》報導，凱特王妃在住院2週期間，她與威廉的3個孩子——10歲的喬治王子（Prince George）、8歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）、5歲的路易王子（Prince Louis）都沒有去醫院探病，理由是夫妻倆希望孩子們維持正常生活，不受母親的病情干擾。

凱特王妃出院回家靜養　「3兒女沒去探病」原因曝光

▲威廉王子（左）在這段期間照顧凱特王妃，也要照顧3個孩子。（翻攝The Prince and Princess of Wales IG）

此外，一名消息人士透露，威廉王子在這期間除了照顧妻子，也父兼母職承擔更多育兒職責，因此暫時卸下王室公務，已經取消2個出國行程，在復活節之前同樣不會公開露臉。

另外根據《Us Weekly》報導，一名消息人士透露，凱特王妃手術很順利，目前回到溫莎附近的「阿德萊德小屋」住所靜養，她已經與3個孩子見面，孩子們親手做了「早日康復」的卡片，也準備了一些媽咪喜愛的零食，相當貼心。凱特王妃的母親卡羅（Carole Middleton）和保母也在照料她。英國王室至今未公開凱特王妃動手術的原因，僅透露「不是癌症」。

凱特王妃出院回家靜養　「3兒女沒去探病」原因曝光

▲查爾斯三世1月29日出院，王后卡蜜拉陪伴在側。（翻攝The Royal Family臉書）

事實上，除了凱特王妃動手術，英王查爾斯三世（King Charles III）早前也接受攝護腺肥大手術，與凱特王妃都在1月29日出院，當時他與王后卡蜜拉（Queen Camilla）在一起，對民眾揮手，精神看起來不錯。有媒體讚許，國王願意公開自己攝護腺肥大的病情，能鼓勵更多年長男性勇敢求醫。白金漢宮在國王出院後也發聲明表示，國王很高興，他的病情診斷對公眾的健康意識帶來正向影響。

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