男墜18樓卡樹上慘死！「露1條腿」嚇壞鄰　新加坡公寓驚悚命案

▲新加坡一間公寓發生墜樓死亡事故。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

新加坡1月底傳出一起墜樓事件，一名46歲外籍男子從承租的18樓公寓墜樓，隨後卡在大樓1樓的樹上，而他的妻子則是嚇得立刻跑下樓，滿臉是血地崩潰痛哭。由於傷勢嚴重，男子當場被宣告死亡，目前警方仍在調查事發原因。

根據《新明日報》報導，新加坡東海岸一帶的海皇閣公寓（Neptune Court）1月29日發生一名外籍住戶墜樓事件，當時住在公寓內的46歲男子突然從18樓墜落，整個人就這樣卡在樹上一動也不動。

住在同一棟公寓的住戶表示，事發當時突然聽到一聲巨響，隨後探頭往屋外查看，但是並未發現異常，隨後定睛一看，才發現1樓花園的樹上竟然卡著一隻人類的腳，這才知道有人掛在樹上。

另一名居民則透露，在男子墜樓後不久，一名女子滿臉是血地衝到樹旁，並站在一旁痛哭，同時嘗試想要將卡在樹上的人救下，但是怎麼也搆不到。鄰居指出，兩人是夫妻，約在1年前搬進公寓，但平時鮮少與其他鄰居交流。

警方獲報後隨即趕往現場，但是男子因為傷勢嚴重，當場被宣告死亡。根據警方初步判斷，暫時排除犯罪可能性。而滿臉是血的55歲妻子則是在意識清醒的情況下被送往醫院。

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