愛車送修被撞爛！　行車紀錄器曝「車廠老闆兒」偷開還飆到130km

▲ 男子的愛車送修卻被撞爛。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞發生一起離譜事件，一名新加坡籍男子將愛車送廠維修，未料竟被車廠老闆的兒子偷偷開出門兜風，還飆到時速130公里把車子撞爛，找上老闆質問時對方不但不認帳還出言羞辱，令他憤而上網公開事發經過。

綜合《中國報》等當地媒體，男子Mac Seah發文說明，他是一名新加坡人，但在馬來西亞經商，因此買了這輛大馬車牌的Nissan Fairlady送給妻子當禮物，近日將車子送到車廠維修，卻被老闆的兒子撞到嚴重損毀。

他公開行車紀錄器畫面指出，車廠老闆的兒子多次在深夜偷偷開他的車上路、載友人去兜風，時速甚至飆到130公里，最後果真發生慘劇，去年11月17日晚上撞車，導致車頭幾乎全毀。

男子事後質問車廠老闆，對方當時承諾會好好解決，卻遲遲給不出他滿意的結果，再次找上老闆理論時，對方卻拒絕負責，不僅不願歸還他的愛車，甚至辱罵他「新加坡人就是囂張」，要他「走著瞧」。

他說明，撞毀的車已經被拖到廢車回收廠，車廠老闆後來竟又擅自拖走維修，令他相當傻眼。無奈的是經過專業評估後，這輛車已經無法正常駕駛，他將循法律途徑向這對父子追究責任，而這家車廠已從Google Maps上移除。