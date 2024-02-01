貨櫃藏183公斤大麻！運毒集團買通基隆物流公司　6嫌收押禁見

▲基隆地檢署偵辦基隆港東岸碼頭走私大麻案，6名犯嫌聲請羈押獲准。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆地檢署今（1）日指出，偵辦運毒集團在基隆港東岸碼頭利用貨櫃走私大麻案，經積極追查搜索執行，扣得大麻323袋（毛重183.540公斤），並將陳、彭、巫、劉及2名張嫌等6人，以涉運輸第二級毒品罪及私運管制物品進口等罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡及串供滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見獲准。

基隆地檢署表示，2023年12月間接獲航基站情資指出，疑有運毒集團結合港區作業人員在基隆港東岸碼頭，以貨櫃夾藏毒品方式運毒入台。經查，運毒集團以高額報酬為誘因，吸收負責基隆港東岸碼頭營運的某物流公司員工巫某、劉某、張某等人，規劃利用東岸碼頭作業流程貨櫃儀檢前之等待時間，以破壞貨櫃封條，先行偷偷將所走私夾藏之毒品自貨櫃取出，載運至港區外之方式進行運毒。

運毒集團先於2023年10月間，自泰國將大麻毒品共10箱夾藏於貨櫃，運抵基隆港東岸碼頭，再利用深夜、貨櫃儀檢前的時機，由物流公司之張某負責把風、巫某、劉某動手破壞貨櫃封條，將10箱大麻毒品搬運上事先準備的曳引車車頭內藏放，再由運毒集團另找來之張某擔任司機，駕駛該曳引車車頭離開港區，再將此10箱大麻毒品交給上手彭某，彭某再往上交給上手陳某而得逞。

以陳嫌為首的運毒集團食髓知味，再於2023年12月中旬，規劃自泰國將大麻毒品323袋（毛重183.540公斤）夾藏在貨櫃中，運至基隆港東岸碼頭，欲再利用相同方式，取走大麻毒品，因載運貨櫃之船班靠港時間延誤暫緩行動。經基隆關人員察覺異樣後通報，檢察官結合警調單位，持搜索票進行3波搜索，層層向上溯源，並將涉案6名犯嫌以運輸第二級毒品及私運管制物品進口等罪，向法院聲請羈押禁見獲准，瓦解以陳嫌為首之運毒集團，後續將持續追查釐清本案事實，追訴相關涉案者責任。