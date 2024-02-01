德國機場罷工！1100航班取消「20萬旅客」受影響　赴德旅遊注意

▲德國機場罷工，櫃台空無一人。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

德國多個大型機場安檢人員1日起展開為期24小時的罷工，導致至少1100個航班被取消或延誤，近20萬名旅客受到影響。發起這場罷工行動的威爾第工會（labour union Verdi）提出訴求，要求資方將2.5萬名員工的時薪提高2.8歐元（約新台幣95元），並在12個月內提高加班費。

根據《路透社》報導，法蘭克福、柏林、漢堡以及司徒加特等多個德國大型機場的安檢人員1日展開罷工行動，而這也是德國近幾周內一系列大眾交通罷工中的最新一起。

▲受到罷工影響，多個航班被取消。（圖／路透）



根據德國機場協會（ADV）1月31日預估，這場為期24小時的罷工將會導致超過1100個航班取消或延誤，將有20萬名旅客受到影響。ADV總經理貝賽爾（Ralph Beisel）表示，「在德國，我們幾乎每天都會看到罷工公告，這對交通與經濟造成了危害，必須停止這種行為。」

對此，負責發起這起罷工行動的威爾第工會首席談判代表皮佩爾（Wolfgang Pieper）則在聲明中指出，「空中交通的安全並不是免費的。」該工會要求資方替所屬的2.5萬名員工每小時加薪2.8歐元（約新台幣95元），且必須在12個月內提高加班費。

工會指出，資方早前曾經提出2024年加薪4%，2025年再加薪3%，但是工會認為完全不夠，勞資雙方預計2月6日將再度進行磋商。另一方面，德國火車駕駛上周才舉行了迄今為止最長的鐵路罷工行動。