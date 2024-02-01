曝韓國瑜第二輪獲54票　傅崐萁：不論未來如何發展藍會尊重民眾黨

▲國民黨傅崐萁與太太徐榛蔚走紅毯。（圖／記者林敬旻攝）



記者蘇晏男／台北報導

立法院長選舉今（1日）登場，中午12時半起進入第二輪投票。國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，剛剛國民黨53席加無黨籍立委高金素梅，共54票支持藍委韓國瑜，全數票票入匭，讓他覺得今天是值得驕傲的日子。傅崐萁也表示，國會不論未來如何發展，國民黨團會尊重民眾黨，且在各方面，都用最大善意堆疊、溝通。

立法院長選舉於1日上午10時半登場，全數113席立委上午11時9分投完票，開票結果為國民黨韓國瑜獲54票、民進黨游錫堃51票、民眾黨黃珊珊7票，另一張為無效票，未有人過半，中午12時半進入第二輪投票，採多數決。

傅崐萁稍早表示，今天非常高興，對新一代國會改革充滿信心，今天國民黨53席立委全數到齊，票票入櫃，公開展示支持韓國瑜的決心，也感謝高金素梅跟國民黨團站一起，54票支持韓國瑜，全數票票入櫃。

傅崐萁說，希望一時半開票後，嶄新國會能呈現國人眼前，大家攜手同心，把國會職能健全起來，讓每位立委都能確實發揮國會的舞台，為國人做好把關、爭取地方權益 、監督中央政府。

傅崐萁重申，今天所有藍委及黨友，剛54票，票票入匭，沒有一票少，大家非常榮耀，能告訴國人自己投了誰，也捍衛國會尊嚴，不會被任何利誘、威脅或其他手段改變投票意向，今天是值得驕傲的日子。

傅崐萁也表示，國會不論未來如何發展，國民黨團會尊重民眾黨，且在各方面，都用最大善意堆疊、溝通，務必讓民眾黨有非常多改革、福國利民法案，一起協商、支持，確實落實。現在國民黨是第一大黨，若韓國瑜順利當選立法院長，會用最大善意來跟民眾黨做各方面合作，同時也希望民進黨也跟國民黨站在一起，只要能健全立委職能、改革國會，大家攜手同心，把嶄新國會讓國人看見。