　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／印泥誤沾？跑票？　立院龍頭之爭黃珊珊僅拿到7張票

▲▼爭議選票。（圖／翻攝臉書）

▲立法院第11屆立法委員報到，立法院長選舉開票。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

第11屆國會2月1日「新生報到」，並舉行正副院長選舉。選舉投票在10點30分開始，11點10分左右開始進行開票作業。值得一提的是，若在未跑票的狀況下，民眾黨黃珊珊應該要有8張選票，但開票時卻僅開出7張票，出現了爭議選票。

民進黨的監票員陳亭妃看著選票說，這部分有一個記號，她認為有爭議，強調立法委員要做一個示範，若同意的話，後面是不是都可以這樣？而民眾黨的監票員林國成則認為，應該是要照樣算給黃珊珊。

根據現場狀況，選票上在黃珊珊的欄位上有做小記號，才引發爭議，但根據規定，選票上不得有任何記號。擔任主席的柯建銘也說，「這無效啦」。 

根據《立法委員互選院長副院長投票及開票辦法》第13條規定，開票監察員於開票時，對於廢票之認定應共同決定；有爭議時，由全體監察員表決之。表決結果正反意見同數者，取決於選舉會議主席。

前項廢票認定之標準如下：
一、不用選舉會議發給之選票者。
二、未加圈選者。
三、圈選兩名或兩名以上者。
四、不圈在候選人姓名上端，致不能確定被選舉人者。
五、記入其他文字及符號者。
六、圈後加以塗改者。

ET快訊
快訊／「蓋黃珊珊、印泥沾到陳菁徽」　爭議選票曝
快訊／陳昭姿認了！　廢票是她的
快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　進第二輪投票
快訊／爭議選票曝光！　黃珊珊只拿7票
LIVE／出現爭議！　黃珊珊只拿到7票
快訊／確保8票團進團出！柯文哲派林國成監票　陳玉珍湊熱鬧
快訊／民進黨立委「技術性亮票」！　陳亭妃監票
快訊／藍委們高舉亮票！　「票票入匭全投韓」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

直擊／韓國瑜當選機會濃　青年爬牆抗議「國瑜當院長、國會火葬場」

陳昭姿坦承失誤被認定廢票！　「清楚投給黃珊珊但沾到印泥」

國會龍頭選舉「無效票+1」　黃珊珊一張選票印泥誤沾陳菁徽

立法院長選戰爭議選票曝光　「蓋黃珊珊、印泥沾到陳菁徽」

快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　立法院長選舉進第二輪投票

陳時中喊「白鯧、黃魚」食用要小心　網友笑：是不是在偷臭！

預言王義川今年進立院　郭正亮：賴清德會幫游錫堃安排位子

快訊／印泥誤沾？跑票？　立院龍頭之爭黃珊珊僅拿到7張票

媽媽市長帶漢堡可樂來了！70名1年制新兵領紅包放鬆大笑

確保8票團進團出！柯文哲指派林國成當監票員　陳玉珍一旁湊熱鬧

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

民眾黨推黃珊珊選立法院長　國會第一戰藍綠白合作破局

劉子銓顧娃「先餵妹妹吃飽」超有愛　笑曝典典寶寶：變得挺欠揍的！XD

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

直擊／韓國瑜當選機會濃　青年爬牆抗議「國瑜當院長、國會火葬場」

陳昭姿坦承失誤被認定廢票！　「清楚投給黃珊珊但沾到印泥」

國會龍頭選舉「無效票+1」　黃珊珊一張選票印泥誤沾陳菁徽

立法院長選戰爭議選票曝光　「蓋黃珊珊、印泥沾到陳菁徽」

快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　立法院長選舉進第二輪投票

陳時中喊「白鯧、黃魚」食用要小心　網友笑：是不是在偷臭！

預言王義川今年進立院　郭正亮：賴清德會幫游錫堃安排位子

快訊／印泥誤沾？跑票？　立院龍頭之爭黃珊珊僅拿到7張票

媽媽市長帶漢堡可樂來了！70名1年制新兵領紅包放鬆大笑

確保8票團進團出！柯文哲指派林國成當監票員　陳玉珍一旁湊熱鬧

國道1號南向300.5公里連環車禍　5 車追撞1人受傷

人類首例感染H10N5！大陸60歲女同時染「禽流感+流感」死亡

鄉林20年都更案開花　賴正鎰牽牛進案場曝地主反悔「來不及」

直擊／韓國瑜當選機會濃　青年爬牆抗議「國瑜當院長、國會火葬場」

河南大雪60輛車連環撞！　交警灑鹽溶雪不敵路面結冰速度

陳昭姿坦承失誤被認定廢票！　「清楚投給黃珊珊但沾到印泥」

國會龍頭選舉「無效票+1」　黃珊珊一張選票印泥誤沾陳菁徽

孩子暈倒！14人吃火鍋「一氧化碳中毒」全送醫　餐廳遭勒令停業

立法院長選戰爭議選票曝光　「蓋黃珊珊、印泥沾到陳菁徽」

3月開放組團赴陸旅遊！開團已7成滿　旅遊業：團費跟以往差不多

一包不到11元 東森幣折後最低897元

政治熱門新聞

LIVE／國會院長選舉10：30開始投票　韓國瑜、游錫堃、黃珊珊搶龍頭

新國會4朵花盤點　4大戰神齊聚一堂

立院龍頭「民進黨票灌黃珊珊」　柯建銘：怎麼可能

亮票拚國會龍頭！國民黨議場高舉選票　「全數投韓」

民進黨立委「技術性亮票」　陳亭妃任監票員

改投黃珊珊？　綠委：游昌配才是最好人選

快訊／印泥誤沾？跑票？　立院龍頭之爭黃珊珊僅拿到7張票

快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　立法院長選舉進第二輪投票

郭正亮：游錫堃另有「院長級」位置　王義川將遞補進立院

快訊／麻辣鮮師出外景　「萬老師」郭昱晴帶「黃主任」驚喜現身立法院

支持游昌配！柯建銘：黃珊珊就是女版韓國瑜

新國會合照排序曝　他連任10屆、韓國瑜坐第一排

直擊／郭昱晴走紅毯先聯絡黃主任　葉民志喊經典台詞「我要當主任！」

確保8票團進團出！柯派他當監票員

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠「對不起大家愛我的人」　深夜拋震撼彈

56歲馬妞「身罹12疾病」住院！已簽放棄急救

YouTuber嘟嘟人宣佈「要分開了」

只有今天快買！超商咖啡買7送7爽喝

「正妹女友」愛了4年...竟是身旁好兄弟

獨／5億高中生已冰封272天　天數超越這奇案

7男換妻性侵！　嫌犯判鞭刑12下不服上訴

即／濃霧吞沒11縣市　能見度不足200公尺

LIVE／國會院長選舉10：30開始投票　韓國瑜、游錫堃、黃珊珊搶龍頭

溫翠蘋認13天前遭踹肚「痛到蹲地尖叫爆哭」

生活規律愛運動「仍患惡性腫瘤」！33歲男星被醫告知恐截肢

快訊／投資億元裝潢！高雄「韓八燒肉」宣布停業

宛宛兒「開3.5萬徵助理」被嫌錢少！傻眼開炮：要求一堆

即／國1員林段「10車連環撞」！占內側2線回堵中

3生肖年後將鹹魚翻身　大喜降臨有望暴富

更多

最夯影音

更多
糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上
雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面