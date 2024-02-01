快訊／印泥誤沾？跑票？　立院龍頭之爭黃珊珊僅拿到7張票

▲立法院第11屆立法委員報到，立法院長選舉開票。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

第11屆國會2月1日「新生報到」，並舉行正副院長選舉。選舉投票在10點30分開始，11點10分左右開始進行開票作業。值得一提的是，若在未跑票的狀況下，民眾黨黃珊珊應該要有8張選票，但開票時卻僅開出7張票，出現了爭議選票。

民進黨的監票員陳亭妃看著選票說，這部分有一個記號，她認為有爭議，強調立法委員要做一個示範，若同意的話，後面是不是都可以這樣？而民眾黨的監票員林國成則認為，應該是要照樣算給黃珊珊。

根據現場狀況，選票上在黃珊珊的欄位上有做小記號，才引發爭議，但根據規定，選票上不得有任何記號。擔任主席的柯建銘也說，「這無效啦」。

根據《立法委員互選院長副院長投票及開票辦法》第13條規定，開票監察員於開票時，對於廢票之認定應共同決定；有爭議時，由全體監察員表決之。表決結果正反意見同數者，取決於選舉會議主席。

前項廢票認定之標準如下：

一、不用選舉會議發給之選票者。

二、未加圈選者。

三、圈選兩名或兩名以上者。

四、不圈在候選人姓名上端，致不能確定被選舉人者。

五、記入其他文字及符號者。

六、圈後加以塗改者。