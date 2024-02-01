紅遍全球的餐巾紙！梅西13歲用它簽約巴塞隆納　起標價1193萬

▲這份珍貴「餐巾紙合約」長寬16.5公分，是梅西13歲與巴塞隆納足球俱樂部簽下的第一份合約。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）當年13歲與巴塞隆納足球俱樂部簽下的第一份合約就簽在餐巾紙上，如今這份全球知名的「餐巾紙合約」將於今年3月在英國拍賣，起標價30萬英鎊（約新台幣1193萬元）。

綜合BBC、TIME等報導，年僅13歲的梅西當年從阿根廷前往巴塞隆納，接受為期2周的試訓，成績亮眼，讓教練、工作人員留下深刻印象，但當時俱樂部仍對於是否簽下梅西猶豫不決，原因包括年齡、身高等。這讓梅西家人開始擔憂未收到俱樂部正式回覆，巴塞隆納體育總監雷薩奇（Charly Rexach）便邀請梅西父親共進午餐，並向餐廳要了餐巾紙，當場簽下梅西。

▲ 阿根廷球王梅西 。（圖／路透）

這張餐巾紙合約的日期就在2000年12月14日，上面寫著，在顧問明格拉（Josep Minguella）、經紀人賈吉奧利（Horacio Gaggioli）的見證之下，巴塞隆納體育總監雷薩奇履行職權，無論有任何反對意見，只要遵守商定金額，就和球員梅西簽約。一個月後，梅西正式加盟巴塞隆納足球俱樂部，隨後成為世界知名球星。

這份珍貴「餐巾紙合約」長寬16.5公分，上面有3人的簽名，分別是明格拉、賈吉奧利與雷薩奇，上面並沒有梅西本人的簽名。

這張餐巾紙將由英國邦瀚斯拍賣行（Bonhams）在今年3月18日至27日進行拍賣。拍賣行主管表示，雖然這只是一張餐巾紙，但這是開啟梅西職業生涯的知名餐巾紙，這改變了梅西，也改變巴塞隆納足球俱樂部的未來。