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TikTok瘋傳1招「GG變粗又變長」　醫警告：反而縮水變小鳥！

▲下體疼痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲許多外國男性嘗試TikTok流傳的「陰莖增大術」，卻被醫師警告風險極高。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者吳美依／綜合報導

TikTok近期瘋傳奇怪的「陰莖增大術」，不但掀起跟風熱潮，甚至有人宣稱藉此讓生殖器長度增加3.8公分、周長增加2.5公分左右。不過，如今泌尿科醫師紛紛出面警告，這種偏方實際上存在風險，還可能讓生殖器縮水、變得更小。

根據網友說法，「jelqing」是一種陰莖伸展運動，透過按摩與拉扯陰莖皮膚，逐步且微幅地撕裂陰莖組織，促使疤痕組織增生，使其在癒合後，看起來變得更大。

不過，泌尿科醫師紛紛警告，此舉可能導致佩羅尼氏症（Peyronie's Disease）。這是一種後天疾病，因為陰莖局部白膜纖維化，導致陰莖彎曲、變形、疼痛，甚至是性功能障礙。

@realdavidboydmd There is no evidence this works, but if it intrigues you… profeed with caution. #fyp #health #doctor ♬ original sound - Dr. Boyd

美國佛州奧蘭多健康中心（Orlando Health）泌尿科醫師布拉姆巴特（Jamin Brahmbhatt）說明，「這些反覆的創傷性動作，可能轉化成疤痕，也可能轉化成佩羅尼氏症」，在陰莖形成硬塊，引起疼痛與勃起障礙，尤其如果疤痕開始讓陰莖彎曲，導致勃起不適，也將使得插入變得困難，甚至是不可能做到。

布拉姆巴特表示，疤痕有時需要花費3至6個月，甚至一年才會形成，有時候很難注意到，「所以你可能會覺得沒有看到任何負面影響」，而忽略了實際的傷害。他直言，根本不值得為此忍受佩羅尼氏症的痛楚，「這完全是在浪費男人的時間。」

佛州泌尿科醫師杜賓（Dr Justin Dubin）坦言，過去一年看到越來越多患者對「jelqing」感到好奇，其中又以年輕白人男性最多，但也有許多人嘗試後，帶著瘀傷、疼痛或受傷的陰莖前來求診。他坦言「還沒看過男人用這招弄斷陰莖」，但仍警告佩羅尼氏症的風險。

邁阿密大學的泌尿學者帕特爾（Dr Premal Patel）則是嚴厲批評，「jelqing」毫無科學根據，「它可能什麼也做不了，也可能不安全。陰莖彎曲可能對陰莖造成很多創傷。這既危險又毫無意義。」

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