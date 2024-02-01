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日本又有重大通緝犯落網！　55歲「黑幫斷指男」殺人未遂逃3年

▲▼日本又有重大通緝犯落網！55歲「斷指黑幫男」涉殺人未遂。（圖／警視廳）

▲金成行涉殺人未遂被通緝，逃亡3年多終於被逮。（圖／警視廳，下同）

記者王佩翊／編譯

日本又有重大通緝犯落網，警方1日成功在宮城縣仙台市逮捕因涉殺人未遂被全國通緝的55歲黑幫男子「金成行」（又名金澤成樹）。金成行2020年9月在長野縣的一間餐廳附設停車場對另一名男子的腋下開槍導致對方受傷，因此被控殺人未遂。而金成行逃亡期間曾經獲得至少4人的協助，雖然警方先後將他們逮捕，但最終仍以不起訴結案。

根據《日本放送協會》報導，日本1月25日才有一名自稱是重大通緝犯桐島聰的男子投案，但僅僅5天他就在醫院病逝，由於桐島逃亡49年，因此消息傳出後也引發全日本關注。而稍早長野縣警方也成功逮捕逃亡超過3年的重大通緝犯金成行。

▲▼日本又有重大通緝犯落網！55歲「斷指黑幫男」涉殺人未遂。（圖／警視廳）

身為日本政府指定暴力集團幹部的55歲金成行2020年9月下旬在長野縣宮田村朝另一名男子開槍，因此被控殺人未遂，同時遭到通緝，然而他卻就此展開逃亡生活。在全國通緝的3年內，警方持續搜查他的下落，終於在近日收到可靠線報，並於1日在仙台市將其逮捕。

警方指出，逮捕當時金成行獨自一人在屋內，並沒有強烈反抗，針對調查人員的詢問，也迅速坦承自己身分。日本警方在此之前曾先後逮捕4名曾協助金成行逃亡的人，但是最終皆獲不起訴。目前警察將進一步調查金成行的逃亡生活。

根據警視廳公布的通緝海報，金成行身高約170公分，身材中等，左手小拇指斷指，身上有刺青。

 
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