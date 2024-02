葉門反抗軍聲稱襲擊亞丁灣「美國商船」！　美軍擊落10架無人機

▲ 青年運動聲稱攻擊貨櫃船KOI號。(圖/翻攝自marinetraffic)

記者陳宛貞/綜合外電報導

葉門反抗軍「青年運動」(Houthis)頻頻攻擊紅海及亞丁灣商船,擾亂國際航運,1月31日再度聲稱襲擊一艘美國商船,傷亡及受損情形尚不清楚,而美軍當天也在葉門擊落準備發動攻擊的飛彈及無人機。

《路透》報導,伊朗支持的青年運動1月31日才稱對紅海的美海驅逐艦葛瑞夫里號(USS Gravely)射彈,幾小時後再度聲稱,對亞丁灣一艘美國商船發動攻擊。青年運動發言人薩雷亞(Yahya Sarea)聲明指出,這起襲擊的目標是「美國商船KOI號」。

懸掛賴比瑞亞國旗的貨櫃船KOI號由總部位於英國的航運公司Oceonix Services營運,而該公司船隊包括一艘油輪馬林魯安達號(Marlin Luanda),1月26日也因青年運動彈襲受損。

英國海事安全公司Ambrey也指出,一艘商船在葉門亞丁西南方69海里處航行時遭飛彈擊中,右舷發生爆炸,已知這枚飛彈從葉門塔伊茲省的Dimnat Khadir地區發射,但未證實這艘船是否就是KOI號。

美國官員當天稍晚透露,美軍在葉門擊落多達10架準備發動攻擊的無人機。美軍中央司令部(USCENTCOM)聲明證實,青年運動於當地31日晚間約8點半,自葉門的青年運動控制區向亞丁灣發射一枚反艦彈道飛彈,被美軍勃克級(Arleigh Burke-class)驅逐艦卡尼號(USS Carney)成功擊落。卡尼號當天稍晚也擊落3架伊朗製無人機,未傳出傷亡或損害報告。

