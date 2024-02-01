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葉門反抗軍聲稱襲擊亞丁灣「美國商船」！　美軍擊落10架無人機

▲▼ 青年運動聲稱攻擊貨櫃船KOI號。（圖／翻攝自marinetraffic）

▲ 青年運動聲稱攻擊貨櫃船KOI號。（圖／翻攝自marinetraffic）

記者陳宛貞／綜合外電報導

葉門反抗軍「青年運動」（Houthis）頻頻攻擊紅海及亞丁灣商船，擾亂國際航運，1月31日再度聲稱襲擊一艘美國商船，傷亡及受損情形尚不清楚，而美軍當天也在葉門擊落準備發動攻擊的飛彈及無人機。

《路透》報導，伊朗支持的青年運動1月31日才稱對紅海的美海驅逐艦葛瑞夫里號（USS Gravely）射彈，幾小時後再度聲稱，對亞丁灣一艘美國商船發動攻擊。青年運動發言人薩雷亞（Yahya Sarea）聲明指出，這起襲擊的目標是「美國商船KOI號」。

懸掛賴比瑞亞國旗的貨櫃船KOI號由總部位於英國的航運公司Oceonix Services營運，而該公司船隊包括一艘油輪馬林魯安達號（Marlin Luanda），1月26日也因青年運動彈襲受損。

英國海事安全公司Ambrey也指出，一艘商船在葉門亞丁西南方69海里處航行時遭飛彈擊中，右舷發生爆炸，已知這枚飛彈從葉門塔伊茲省的Dimnat Khadir地區發射，但未證實這艘船是否就是KOI號。

美國官員當天稍晚透露，美軍在葉門擊落多達10架準備發動攻擊的無人機。美軍中央司令部（USCENTCOM）聲明證實，青年運動於當地31日晚間約8點半，自葉門的青年運動控制區向亞丁灣發射一枚反艦彈道飛彈，被美軍勃克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦卡尼號（USS Carney）成功擊落。卡尼號當天稍晚也擊落3架伊朗製無人機，未傳出傷亡或損害報告。

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