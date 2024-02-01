以色列女兵遺體「陰部中彈」全裸滿身血　哈瑪斯性虐最新證詞曝光

▲去年10月7日，以色列南部遭哈瑪斯襲擊。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

去年10月7日哈瑪斯越境攻擊後，負責處理遺體的多名以色列證人1月31日來到英國國會，提出哈瑪斯性虐的最新證詞，包括女性全身赤裸染血，女兵遺體陰部中彈等。不過，哈瑪斯持續否認武裝人員在攻擊期間性侵女性。

BBC報導，以色列總警司米利特本（Mirit Ben）表示，她的部隊持有「明確證據」指出，性侵及其他性暴力的規模之大，足以被定義為反人類罪（crime against humanity）。許多出席的國會議員聆聽證詞時，也都忍不住流下眼淚。

在10月7日的哈瑪斯襲擊後，建築師曼德斯（Shari Mendes）被徵召為預備役軍人，前往修拉軍事基地（Shura army base）協助醫護辨識女性遺體。

她回憶，許多女性遺體被送達時血跡斑斑，內衣褲撕碎，甚至全身赤裸，「我們的隊長看到數名女兵陰道、胯下或胸部中彈。這根本是不必要的。這是蓄意、系統性的切割生殖器。」其身分鑑定團隊也目睹遺體被斬首或砍斷四肢，「我要在這裡替他們發聲。」

以色列宗教組織、民間急救團隊團體扎卡（ZAKA）致力於蒐集並且安葬遺體。志工格雷尼曼（Simcha Greiniman）向BBC表示，他在哈瑪斯攻擊過後發現許多遺體，一些受害者很明顯遭到性侵犯，「我們說的是實話，世界必須理解並採取行動……他們必須為他們的所作所為付出代價。」

格雷尼曼回憶，他曾在某棟房子裡，發現一名女性躺在臥室床上，「她的腰部以下半裸，後腦勺中彈……手裡拿著一枚手榴彈。」另外一名女性「體內與私密部位發現指甲和不同東西」，「這是你無法想像的。」

BBC指出，曼德斯和格雷尼曼都不是性暴力方面的專家，但其證詞符合以色列政府提出的證據，後者是從法醫調查及數百名目擊者和第一線救援人員的證詞蒐集而來。此外，BBC也掌握了女性被性侵及肢解的證據，包括Nova音樂節目擊者及哈瑪斯槍手拍攝的影片，以及一些攻擊現場所拍攝的遺體照片。

▲以色列抗議者聚集在特拉維夫「人質廣場」，並悼念遭哈瑪斯襲擊事件後首個100天。（圖／路透）

英國商務大臣兼婦女事務部部長巴登諾克（Kemi Badenoch）表示，所有通報都必須獲得全面調查，性暴力也必須被譴責。她表示，英國與所有受害者站在一起，呼籲國際組織採取更多行動，明確譴責針對以色列人的性暴力，絕不能有雙重標準。

此前，以色列官員及社運人士抱怨，聯合國及國際組織領袖對性暴力指控反應遲緩。1月29日，負責調查衝突中性暴力的聯合國特使派坦（Pramila Patten）訪問以色列，呼籲「請站出來，請打破沉默，因為你的沉默將成為犯罪者的許可證。我們真的希望確保受害者獲得正義，這樣我們才能結束這種令人髮指的行為。」

2名聯合國人權專家本月稍早表示，被通報的性暴力行為「嚴重違反國際法，而且等同於戰爭罪。考慮到受害者人數眾多，以及攻擊的廣泛預謀和計畫，也可能構成反人類罪。」