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友邦吐瓦魯將組新政府　總理拿塔諾：確信將支持台吐邦交

▲▼吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）。（圖／CFP）

▲吐瓦魯總理拿塔諾確信新國會及新任總理將支持台吐邦誼。（圖／CFP）

文／中央社記者楊淳卉雪梨1日專電

南太平洋友邦吐瓦魯即將組成新政府，外界關注台吐邦交能否延續。吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）昨天接受中央社專訪表示，多數新科國會議員支持台吐關係，他確信新國會及新任總理將支持台吐邦誼。

台灣與南太島國諾魯於1月15日斷交後，吐瓦魯駐台大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）接受「澳洲人報」（The Australian）訪問說，有來自吐瓦魯的消息人士告訴他，吐瓦魯可能在1月26日國會大選後跟隨諾魯，外交轉向承認中華人民共和國。其姪子、也將角逐新總理的吐瓦魯財政部長塞夫．潘恩紐（Seve Paeniu）也呼應說，吐瓦魯將在大選後，重新檢視與台灣關係。這些發言引起台吐關係不穩揣測。

中央社昨天分別專訪前吐瓦魯總理、目前正角逐新任總理的索本嘉（Enele Sopoaga），以及現任吐瓦魯總理拿塔諾。兩位前、後任總理皆表達力挺台灣與吐瓦魯邦交立場。

拿塔諾則自2019年9月擔任吐瓦魯總理至今，不過，他在今年1月26日國會選舉失利，失去爭取連任總理職務的機會。索本嘉則將與同樣成功連任的財政部長塞夫．潘恩紐等人，競爭新任總理職務。

針對吐瓦魯國會選舉結果，拿塔諾向中央社記者表示，他認識所有即將進入新政府的國會議員當選人，包括新人與資深議員，「我可以堅定地說，他們大多數人都支持吐瓦魯與台灣的關係。」

拿塔諾重申，他將繼續支持台灣與吐瓦魯的外交關係，他確定大多數資深議員也是如此，「 我確信他們將繼續支持台吐關係。」

針對吐瓦魯駐台灣大使及財政部長的言論，拿塔諾認為，各別議員可以談論自己的觀點，「但這不是群體觀點，更不是團隊或是看守政府的觀點」，而是財政部長塞夫．潘恩紐個人觀點。

拿塔諾強調，「他（吐瓦魯財政部長潘恩鈕）有權利說出他編造的言論，但這不是政府評估兩國關係的想法」。

此外，拿塔諾連任失利後，國外媒體多以「親台總理落敗 意味吐瓦魯可能轉向中國」為題報導。對此，拿塔諾回應時重申，他支持、也確信新任總理將非常支持吐瓦魯和台灣的關係。

拿塔諾進一步指出，「轉向中國」的想法，是基於中國會給予更多財政支持的假設，但這個假設是錯誤、沒有任何證實的。

拿塔諾說，吐瓦魯與台灣的關係，包括我們可以看到、決定及談論的一切，都能被公開討論。然而，沒有人知道中國會如何，許多與中國有邦交關係，或剛轉向中國的國家，還在等待中國的保證。

拿塔諾表示，吐瓦魯很清楚自己過去為何離開中國、擁抱台灣，「離開中國的原因，就是（中國）虛假的保證。」

拿塔諾說，他聽說過很多與中國有關的外交議題，這些是國家的領導人為了國家的美好，為他的人民做的決定。

吐瓦魯沒有政黨，所有候選人都是獨立參選。國會選舉結束後，16位新科國會議員將展開長達數天的複雜協商，形成不同派別，人數最多的派別將組成新政府並選出總理。吐瓦魯1979年以來一直與台灣維持邦交。

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