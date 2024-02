倫敦街頭爆襲擊！母子出門「遭投擲腐蝕性物質」　9人受傷含2幼童

▲倫敦有一名男子當街向一名女子和她一對年幼子女投擲腐蝕性物質,導致9人受傷。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

英國倫敦南部1月31日發生了一起恐怖襲擊事件,一名男子當街向一名女子和她一對年幼子女投擲腐蝕性物質後,導致9人受傷,而嫌犯目前仍在逃。

據BBC報導,這起事件發生於當地31日晚上7時30分左右。當時,警方接獲報案電話,聲稱有一名男子在克拉珀姆公地(Clapham Common)附近的萊薩大道(Lessar Avenue)上,對一名女子和她的2個孩子投擲腐蝕性物質。

WTF is going on in London?! Nine hospitalised including children and police officers after 'corrosive substance' thrown in Clapham. pic.twitter.com/lV7ESvPYDD