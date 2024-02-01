誰都可以買子彈！　美法官爭議裁決：加州居民免背景審查

▲子彈示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國聯邦法官31日裁定，加州居民購買子彈時，不必每次都要花錢和通過身分背景驗證。

美聯社報導，美國區域法院法官班尼泰茲（Roger Benitez）31日當天裁決，這項新措施「立即生效」；加州檢察總長邦塔（Rob Bonta）則要求，班尼泰茲應將決定延到1日，讓他有機會針對該決定上訴。目前不清楚班尼泰茲是否會同意這項要求。

美國現行許多州，包括加州在內，都要求民眾購買槍枝前必須先通過背景調查。加州原先的法律規定更嚴格，人們除了必須通過背景調查外，購買子彈還需根據資格的不同，付1到19美元不等；其他部分州也要求購買子彈必須通過背景調查，不過大部分都會讓民眾購買效期長達好幾年的證件。

班尼泰茲表示，加州這項法律違反了美國憲法第二修正案的內容，因為人們若無法為自己的槍買子彈的話，他們就無法持槍自衛。他還批評了該州的自動背景調查系統，該系統在2023年就駁回了5萬8087件、約11％的申請。

邦塔則說班尼泰茲的裁決讓大眾安全陷入風險，因為若免背景審查，就連那些非法持有槍枝的人都能輕易取得子彈，包括聯邦重罪犯、精神疾病患者，以及家暴者等。

邦塔誓言保護加州社群的安全，讓人們能在不必擔心成為槍擊案受害者的恐懼中出門、上班，同時也會尊重受到憲法第二修正案保護的合法持槍者。