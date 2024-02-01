老衲是淫僧！被控性暴力女尼14年　還威脅「不服從就下地獄」

▲「叡敦」出面開記者會，指控遭一名僧侶性暴力14年。（翻自Livedoor）

圖文／鏡週刊

日本一名50多歲女尼「叡敦」指控，自己從2009年開始，長達14年間都遭到一名現年60多歲的僧侶性暴力，對方甚至威脅「不服從就下地獄」。叡敦在去年逃離寺廟，並請求律師協助，現在更向天台宗務廳提出申請，希望能剝奪這名淫僧的僧籍。

據日本《FNN》報導，叡敦指控，這名在四國某寺廟修行的僧侶，自2009年開始就對她性暴力。除了要求叡敦要成為女尼，住在寺廟「陪伴修行」，每天晚上這名僧侶還會到寢室內，強行對叡敦剃頭。叡敦也說，如果不服從，這名僧侶以宗教方式威脅她：「你一定會下地獄！」

叡敦指出，她曾經在2009年向關西一名80多歲的「大僧正」求助，希望他能主持公道，但「大僧正」並沒有採取任何行動。叡敦只好繼續忍耐，直到2019年她終於鼓起勇氣報警，沒想到這名僧侶又因為「證據不足」而獲不起訴處分，讓叡敦再次失望。

報導指出，叡敦終於在去年1月自行逃離寺廟，但她描述自己這14年來宛如「被困在牢籠中」，甚至患有多重複雜創傷後壓力症候群（PTSD）。本月底叡敦委託律師，請求法律協助，現在她向天台宗務廳提出申請，希望能剝奪這名僧侶的僧籍，並對該名冷眼旁觀的「大僧正」給予懲罰。

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