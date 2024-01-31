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近800中企納入美實體清單　拜登任內「增300間」管制持續勒緊

▲▼美中貿易戰、中美貿易戰、美中關係、中美關係、抗中法案。（圖／路透）

▲800近800中企納入美實體清單，拜登任內「增300間」管制持續勒緊。（圖／路透）

文／中央社

當前美國實施出口管制的實體清單（Entity List）上有近800家中國實體，其中超過300家在美國總統拜登任內被納入。中國媒體財新網報導指出，拜登並未放鬆對中國的出口管制。

據報導，31日在國際通商法律事務所（Baker McKenzie）和「國際合規專業人員協會」（ICPA）舉辦的活動中，美國商務部負責出口管理的助理部長艾克塞羅德（Matthew Axelrod）披露上述數據。

在回顧美國的出口管制工作新規時，艾克塞羅德指出，美國商務部難以在中國檢查出口產品的最終用途，因此自2022年10月起，將無法確認的中國實體加入「未經核實清單」（UVL），截至目前，已經完成130個實體的確認。

此外，美國商務部針對關鍵技術，將部分相關出口行為列為刑事案件，相關事務由2023年2月成立的跨部門執法隊伍「破壞性科技打擊任務小組」（Disruptive Technology Strike Force）負責。

美國商務部還收緊了違規出口的自願上報政策，企業上報的次數大增。對於潛在的重大違法行為，如果企業選擇不上報，最後被美國商務部發現，將受到更嚴厲的處罰。官方也鼓勵企業揭發其他實體的違法行為。艾克塞羅德說，新規發布後，潛在的重大違法行為上報次數較上一年增加了80%，揭發次數年增1/3。

艾克塞羅德預計，美國商務部今年將會展開更多的「破壞性科技打擊任務小組」調查，也會開出更多罰單。美國商務部並會進一步調整自願上報等政策；此外還會加強跨國協調合作。

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