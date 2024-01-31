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分析：哈瑪斯在加薩北部重新集結　準備對以色列發動新攻勢

▲▼ 以色列與哈瑪斯的衝突仍持續進行中。圖為2023年12月20日的加薩建築群，明顯遭到破壞。（圖／路透）

▲ 加薩建築因戰火飽受破壞。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列官員及分析人士指出，在地面戰中被以軍逐出加薩北部的哈瑪斯正在當地重建統治體系，準備對以軍發動新攻勢，且他們仍牢牢掌握人口集中的加薩南部，不過中部地區的秩序正在瓦解。

《衛報》援引援助官員、加薩居民、分析人士及官員說法指出，哈瑪斯武裝份子已經重回加薩北部，正重新動員對抗以軍，並重建治理體系。在以軍近4個月攻勢掃蕩後的地區，哈瑪斯勢力顯然已經捲土重來，突顯以色列總理納坦雅胡「消滅」哈瑪斯的誓言面臨重重困難。

前以色列國安會議主席胡拉塔（Eyal Hulata）坦言，「不幸的是，我們聽見更多有關加薩中部和北部叛亂活動復甦的消息」，「愈來愈多消息稱哈瑪斯正在加薩北部維持治安、管理貿易，這是非常糟糕的結果。」

特拉維夫（Tel Aviv）智庫「以色列國家安全研究院」（INSS）米爾謝汀（Michael Milstein）指出，哈瑪斯已經重新控制以軍去年血腥戰鬥後在加薩佔領的部分地區，包括大部分已經淪為廢墟的沙蒂營（Shaati）、賈巴利亞（Jabaliya）難民營、加薩西傑亞區（Shejaiya）及加薩市。

他說明，這些地區由加薩市政當局或民間救援防禦部隊人員維持公共秩序，而這些組織實際上都是哈瑪斯的一部分，「哈瑪斯依然存在，哈瑪斯倖存了下來。」

以色列國防軍（IDF）聲稱，哈瑪斯在加薩北部的基本軍事結構被破壞，但米爾謝汀指出，「這僅適用於常規軍隊，不適用如哈瑪斯一般靈活的游擊行動。」

哈瑪斯包括一個政治派別和軍事力量，還有慈善機構及民間協會網絡，2006年贏得巴勒斯坦議會選舉，經過權力鬥爭後於2007年全面控制加薩，並統治這片土地至今。以哈開戰前，加薩各級政府許多官員都是哈瑪斯成員或親哈瑪斯。

一名以軍軍官表示，很難說哈瑪斯究竟是「回來了還是從沒離開過，但無論如何，他們現在都在那裡。」

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