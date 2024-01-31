川普獲得「諾貝爾和平獎」提名！　促成亞伯拉罕協議有貢獻

▲川普目前在共和黨總統候選人提名初選中遙遙領先。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國前總統川普30日被提名為諾貝爾和平獎候選人，因為他協助促成以色列與阿拉伯國家關係正常化的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），被形容為一項「前所未有」的歷史性成就。

2020年，以色列與阿拉伯聯合大公國及巴林簽署關係正常化的雙邊協議「亞伯拉罕協議」，隨後摩洛哥及蘇丹也加入。川普目前在共和黨總統候選人提名初選中遙遙領先，先前就曾經多次因為「亞伯拉罕協議」而被提名諾貝爾和平獎，但在任內並未獲獎。

美國聯邦眾議員譚妮（Claudia Tenney）就是這次為川普提名的人，她向福斯新聞表示，「川普在促進中東地區近30年來第一個新和平協議方面發揮重要作用。數十年以來，官僚、外交政策『專業人士』及國際組織堅稱，如果不解決以色列和巴勒斯坦的衝突，就不可能達成額外的中東和平協議。川普總統證明這是錯誤的。」

譚妮指出，川普在以色列與4個阿拉伯鄰國之間居中斡旋，取得外交與經濟關係正常化的協議，但他在其中發揮的作用，迄今尚未獲得認可，「川普總統在制定『亞伯拉罕協議』方面的勇敢努力是前所未有的，但還沒有獲得諾貝爾和平獎委員會的承認，這突顯了今天提名他的必要性。」