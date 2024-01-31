日本最短航線「確定停飛」！全程僅13km　飛15分鐘就到　

▲日本最短航線確定於8月1日停飛。（圖／琉球空中通勤 ）

記者王佩翊／編譯

琉球空中通勤 （琉球エアーコミューター）與日本越洋航空 （日本トランスオーシャン航空）29日共同發布2024年度航班計畫，並宣布將自8月1日起取消南大東-北大東航線，而這個航線被稱為日本最短航線，兩個機場相距僅13公里，飛行時間約15分鐘，基本上以那霸-南大東-北大東的三角航線方式運營。

根據《乗りものニュース》報導，南大東機場與北大東機場相距僅15公里，飛行時間約15分鐘，該航線是自1997年10月開始，由於南大東島與北大東島皆是由斷崖絕壁組成的島嶼，船隻難以靠岸，因此飛機運輸也成為當地島民的重要交通工具。

琉球空中通勤宣布，2024年8月1日起將正式取消南大東-北大東之間的航班，改以那霸-南大東、那霸-北大東的形式營運，也就是說將徹底取消三角航線。

那霸-南大東-北大東目前的三角航線營運方式為周一、周五、周六、周日那霸-北大東-南大東-那霸，周二、周三、周四則是那霸-南大東-北大東-那霸，而這條航線也是南大東島與北大東島居民的重要交通手段，同時也是連通那霸的重要航線。

由於南大東島與北大東島的飛行時間短，因此目前幾乎是小型機DHC8-Q400CC型機負責執飛。