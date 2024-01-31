運輸船關「1.6萬頭牛羊」卡澳洲海岸！動保團體抗議　業者陷兩難

記者王佩翊／編譯

澳洲一艘載著14000頭羊隻與2000頭牛隻的運輸船1月5日啟航出發前往以色列，然而卻因為遭遇葉門反叛組織「青年運動」發動攻擊，因此1月中旬臨時改變航線，返回澳洲。如今則因為檢疫問題，導致載著上萬頭動物的運輸船被要求停泊在岸邊無法上岸，引發動保爭議。

根據《路透社》報導，該艘動物運輸船製造於2010年，可載重7900噸，註冊於以色列船公司Bassem Dabbah Shipping。該艘運輸船1月5日從澳洲出發，載著14000頭羊隻與2000頭牛隻準備前往以色列，然而1月16日卻因葉門爆發「青年運動」攻擊，因此放棄穿越紅海的計畫，緊急改道。

澳洲農漁林業部隨後以生物安全風險與動物保護等理由，下令要求該船立即返回澳洲。然而這艘船返抵澳洲後，便一直停靠在西澳的海岸，無法上岸，也無法停靠在任何港口，大量牛群與羊群只能繼續待在船上。

澳洲官員指出，目前有兩種處理方案，一是在澳洲將這些羊群與牛群卸下，並按照澳洲的檢疫規定隔離，或是再度將牠們送回海上，繞行非洲一周後，重新前往以色列，避開紅海，但是該航線將花費更長時間，對動物的健康影響也存疑。

澳洲皇家防止動物虐待協會對船上的動物健康狀態表示憂慮，由於船隻停靠在岸邊，靜止的船隻幾乎沒有通風，而動物們已經和自己的排泄物關在同一個空間長達近1個月，不僅如此，31日澳洲將會有近40度高溫的熱浪來襲，恐進一步危害牲畜健康。