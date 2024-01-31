　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

運輸船關「1.6萬頭牛羊」卡澳洲海岸！動保團體抗議　業者陷兩難

記者王佩翊／編譯

澳洲一艘載著14000頭羊隻與2000頭牛隻的運輸船1月5日啟航出發前往以色列，然而卻因為遭遇葉門反叛組織「青年運動」發動攻擊，因此1月中旬臨時改變航線，返回澳洲。如今則因為檢疫問題，導致載著上萬頭動物的運輸船被要求停泊在岸邊無法上岸，引發動保爭議。

根據《路透社》報導，該艘動物運輸船製造於2010年，可載重7900噸，註冊於以色列船公司Bassem Dabbah Shipping。該艘運輸船1月5日從澳洲出發，載著14000頭羊隻與2000頭牛隻準備前往以色列，然而1月16日卻因葉門爆發「青年運動」攻擊，因此放棄穿越紅海的計畫，緊急改道。

澳洲農漁林業部隨後以生物安全風險與動物保護等理由，下令要求該船立即返回澳洲。然而這艘船返抵澳洲後，便一直停靠在西澳的海岸，無法上岸，也無法停靠在任何港口，大量牛群與羊群只能繼續待在船上。

澳洲官員指出，目前有兩種處理方案，一是在澳洲將這些羊群與牛群卸下，並按照澳洲的檢疫規定隔離，或是再度將牠們送回海上，繞行非洲一周後，重新前往以色列，避開紅海，但是該航線將花費更長時間，對動物的健康影響也存疑。

澳洲皇家防止動物虐待協會對船上的動物健康狀態表示憂慮，由於船隻停靠在岸邊，靜止的船隻幾乎沒有通風，而動物們已經和自己的排泄物關在同一個空間長達近1個月，不僅如此，31日澳洲將會有近40度高溫的熱浪來襲，恐進一步危害牲畜健康。

ET快訊
新北4樓公寓僅19萬　「比買車還便宜」
快訊／巧連智再發3聲明！
快訊／台61「遭大貨車撞飛」　他躺路肩慘死
挪用10億公款！　查扣驚見一排豪車
發錢！　6項津貼「提前入帳」
肯德基「6品項」漲價！　蛋撻變貴了
快訊／國道3號「4車追撞」！　回堵5公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普獲得「諾貝爾和平獎」提名！　促成亞伯拉罕協議有貢獻

在家養雞遭投訴！亞裔女暴怒「扔屎洩憤」　當孩子面槍殺白人牧師

男發現妻子和「雙胞胎兄弟」睡過就懷孕　不知道誰才是兒子生父

太平洋失蹤87年　「傳奇女飛行家」飛機找到了？探索公司釋聲納圖

川普vs拜登「北京希望誰當選？」　中國學者：兩碗毒藥二選一

日本最短航線「確定停飛」！全程僅13km　飛15分鐘就到　

昨因洩密被判10年　巴基斯坦前總理涉貪「再判刑14年」

運輸船關「1.6萬頭牛羊」卡澳洲海岸！動保團體抗議　業者陷兩難

美國男爽擁2辣妻又交到23歲嫩妹　「4人多元成家」共同養育11孩

磺酸洩漏「河水滿滿白色泡沫」　巴西聖卡塔琳娜州75%地區無水可用

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

用飲料來決定性別趴結果！　「有無加珍珠」喝了才知道

儒哥評超甲組醋飯真的不好吃　正妹嚐1口「有點苦」：快吐了

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

賣場買即期牛小排吃到拉肚子　高雄男氣壞控：連3塊都發臭

川普獲得「諾貝爾和平獎」提名！　促成亞伯拉罕協議有貢獻

在家養雞遭投訴！亞裔女暴怒「扔屎洩憤」　當孩子面槍殺白人牧師

男發現妻子和「雙胞胎兄弟」睡過就懷孕　不知道誰才是兒子生父

太平洋失蹤87年　「傳奇女飛行家」飛機找到了？探索公司釋聲納圖

川普vs拜登「北京希望誰當選？」　中國學者：兩碗毒藥二選一

日本最短航線「確定停飛」！全程僅13km　飛15分鐘就到　

昨因洩密被判10年　巴基斯坦前總理涉貪「再判刑14年」

運輸船關「1.6萬頭牛羊」卡澳洲海岸！動保團體抗議　業者陷兩難

美國男爽擁2辣妻又交到23歲嫩妹　「4人多元成家」共同養育11孩

磺酸洩漏「河水滿滿白色泡沫」　巴西聖卡塔琳娜州75%地區無水可用

Selina復工吐寵愛宣言「想給他最好的一切」用真蠶絲尿布奢寵嫩嬰小腰果

嘉義市表揚優良公車駕駛　黃敏惠盼鄉親多給掌聲與鼓勵

任天堂前員工談《幻獸帕魯》　抄襲仔太多「寶可夢價值會變低」

川普獲得「諾貝爾和平獎」提名！　促成亞伯拉罕協議有貢獻

林志傑／邊境問題愈演愈烈　美兩黨藉移民議題服務己利

周五變天！3地迎雨　過年前大降溫「挑戰冷氣團」

12星座2月「財運、事業、愛情」運勢曝！獅子要積極參加聚會

「立春」要來了！命理師曝「存168元」招財法　 5生肖要躲春

高雄議員新年前敬軍117旅　致贈慰問金關懷送暖振士氣

龍千玉穩交圈外男友多年！　鬆口羞曝「最新結婚進度」

為搶位「跨雙黃線迴轉」　擦撞貨車！雙方竟當沒事

國際熱門新聞

電梯門一開傻眼！　單身女驚見「情侶活塞運動」愣在原地

60歲女掉入垃圾車　「被輾壓4次」不斷慘叫

斬首親爸「提頭顱拍片」　美32歲男落網

女房東禁她陽台曬內衣　勾引我老公

即／日愛知縣「火力發電廠」火警！

即／駐韓美軍戰機F-16黃海墜落！

畫面曝！機車4貼遭大車追撞夾殺　夫妻雙亡

Fed今年首次會議登場　美股漲133點改寫新高

日46歲男超商打工10年　低薪卻因1點不辭職

他持46年前門票進入迪士尼　網看票價傻眼

降落傘打不開！　他躍下飛機摔死

下體吹響Do Re Mi！她「腿開開」插笛演奏

正妹牙醫排登機櫃大鬧　脫衣全裸「露妹妹」

桐島聰逃亡49年！爆有「小20歲女友相伴」

更多熱門

相關新聞

澳洲媒體修圖　女議員被迫「隆乳露腰」

澳洲媒體修圖　女議員被迫「隆乳露腰」

澳洲維多利亞州女議員普賽爾（Georgie Purcell）是該州議會中最年輕的女性，但近日登上新聞版面時，卻發現新聞媒體9News把她的照片修圖，胸部明顯變大、露出腰部。這讓她氣得把修圖前後的對比照發布在社群媒體上，更大罵這是性別歧視。

26歲男「喝媽媽打的果汁」中毒亡！

26歲男「喝媽媽打的果汁」中毒亡！

澳洲20歲女遭牛鯊攻擊「腿被撕開」　拖出一條腥紅血灘

澳洲20歲女遭牛鯊攻擊「腿被撕開」　拖出一條腥紅血灘

情侶揪3P突分手　她在床上全裸尬爆

情侶揪3P突分手　她在床上全裸尬爆

遊澳注意！驚現麻疹病例　曾過境雪梨

遊澳注意！驚現麻疹病例　曾過境雪梨

關鍵字：

動物運輸羊牛船檢疫問題動保爭議紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／曹佑寧爆娶王淨「本人16字親發聲」！

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

王淨爆閃婚曹佑寧！「交往不到1年就登記」

4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

韓瑞希疑自爆「約砲安孝燮」！IG秒改口

三上悠亞來台「現場無P原圖」瘋傳！臉上2部位變樣

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

電梯門一開傻眼！　單身女驚見「情侶活塞運動」愣在原地

溫翠蘋認13天前遭踹肚「痛到蹲地尖叫爆哭」

胡瓜兒被拍「喇舌馬尾妹」！

莎莎「跟偉晉道歉」IG慘被洗版！

即／雲林廠房遭掃射！滿地彈殼驚悚畫面曝

害偉晉丟工作？網點名莎莎惹怒Lulu

更多

最夯影音

更多
雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了
知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面