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在家養雞遭投訴！亞裔女暴怒「扔屎洩憤」　當孩子面槍殺白人牧師

▲▼朱尼奧槍殺牧師戴維。（圖／翻攝自KLAS）

▲朱尼奧槍殺牧師戴維。（圖／翻攝自KLAS）

記者羅翊宬／綜合報導

美國一名現年36歲的亞裔女子朱尼奧（Joe Junio），在她移民定居美國後，仍保有在家裡庭院飼養雞鴨和貓狗的習慣。然而，隔壁擔任牧師的白人男性鄰居卻對朱尼奧的舉動感到不順眼，曾向社區協會投訴朱尼奧家的雞和狗隨地便溺。對此，朱尼奧竟然當著鄰居小孩的面前，凶狠槍殺該名白人牧師。

根據《每日郵報》，36歲亞裔女子朱尼奧住在美國內華達州拉斯維加斯，平時擔任房地產經紀人，在槍擊事件發生之前，住在隔壁的46歲白人牧師鄰居戴維（Nick Davi）就曾抱怨朱尼奧家裡飼養雞和狗亂便溺的問題，在戴維向社區協會投訴後，朱尼奧便開始騷擾戴維一家人。

▲▼朱尼奧槍殺鄰居後當場被捕。（圖／北拉斯維加斯警察局）

▲朱尼奧槍殺鄰居後當場被捕。（圖／北拉斯維加斯警察局）

朱尼奧經常向戴維住家後院扔擲糞便和石頭，糞便多到幾乎能把戴維住家淹沒的程度。法庭訴訟文件顯示，朱尼奧在爆發多次言語衝突後，曾對著戴維一家人比劃出「用手指割過喉嚨」的切割手勢，以示威脅，告訴他們就是下一個待處理的對象。

在戴維向社區投訴後，朱尼奧騷擾、威脅戴維一家人長達好幾個星期，直到去年12月29日雙方在停車場碰面時發生爭執，當時戴維夫婦12歲、15歲的孩子也在場，儘管戴維一家人正要準備離開家，然而朱尼奧開車經過時還搖下車窗，雙方爆發言語爭執。

最後，朱尼奧居然當著孩子的面前向戴維腹部開槍，並把槍口對準戴維的妻子莎拉（Sarah Davi），而戴維的2個孩子在車上用手機拍下這一切。

▼白人牧師戴維一家人經常遭到鄰居朱尼奧侵擾。（圖／翻攝自GoFundMe）

▲▼白人牧師戴維一家人經常遭到鄰居朱尼奧侵擾。（圖／翻攝自GoFundMe）

▲▼朱尼奧為美國內華達州房地產經紀人。（圖／翻攝自Linkedin）

▲朱尼奧為美國內華達州房地產經紀人。（圖／翻攝自Linkedin）

如今淪為寡婦的莎拉在法庭上控訴，早在槍擊案發生的前幾周，朱尼奧的威脅行動便不斷升級，迫使他們一家人在一個月內報警2次。

戴維所在教堂的另一名牧師透露，朱尼奧的騷擾行為變得更嚴重，以至於戴維一家人準備搬遷至其他地方居住，而戴維一家人甚至向警方對朱尼奧申請限制令，衝突爆發前，戴維一家人正準備收拾行囊。

據悉，朱尼奧是內華達州一名持有證照的房地產經紀人，然而她並沒有允許攜帶槍枝的證照或許可證，她在槍擊現場被逮捕，面臨多項指控的罪名，包括使用致命武器公開謀殺、謀殺未遂、虐待兒童，預計全案將於3月開庭。

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