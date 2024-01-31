日49年通緝犯「桐島聰」遺體暫安置警署！　家屬拒認領

▲自稱是桐島聰的男子29日已病逝。（圖／警視廳）

記者王佩翊／編譯

自稱是逃亡49年重大通緝犯「桐島聰」的男子29日癌逝醫院，如今他的DNA鑑定仍在進行中，儘管如此，警方根據多項外型特徵研判，他是桐島聰的可能性極大。男子死後，桐島聰的家屬拒絕認領遺體，因此稍早遺體從醫院搬離後，暫時安置在神奈川縣的警察署內。

根據《日本新聞網》報導，桐島聰因涉及超過10起重大連鎖爆炸案而在1975年被通緝，隨後銷聲匿跡49年，直到25日突然有一名因癌末入院的男子向醫護人員供稱，自己是化名住院，真實身分是已經70歲的桐島聰。

神奈川縣警方與警視廳公安部獲報後，不敢大意，隨即對男子進行訊問，同時也找到桐島聰的家屬，並採集雙方DNA進行比對，結果仍要數日才會出爐。然而還沒等到男子的身分被確認，該名自稱桐島聰的男子已於29日癌逝。

桐島聰生前長期使用假名「內田洋」生活，罹癌後也一直是化名就醫，且未使用醫療保險。調查人員指出，男子病逝後，桐島聰的家屬明確表示，拒絕認領遺體。他的遺體31日已被運出醫院，並被送往神奈川縣的警察署暫時安置。

報導也指出，男子在臨終前接受警方調查時表示，自己是因為想要用本名迎接生命的終點，才會選擇投案，而他也強調，近50年的逃亡生活並未接受任何人的幫助，全靠化名並自行在土木公司上班維生。

