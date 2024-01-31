快訊／日本愛知縣「火力發電廠」驚傳火警　傳爆炸聲、狂冒黑煙

▲武豐火力發電廠31日傳出火警。（圖／翻攝自X）

記者吳美依／綜合報導

根據日本放送協會（NHK）報導，日本愛知縣武豐町的「武豐火力發電廠」在當地時間31日下午3時許（台灣2時許）發生爆炸，多處冒出黑煙。

NHK及時事通信社引述消防人士說法指出，發電廠13樓的鍋爐設施冒出黑煙，旁邊的運煤輸送帶也在燃燒，火勢正在蔓延。

附近多位居民報警，也有不少民眾將現場情況拍攝後，上傳社群平台。一位距離爆炸現場大約300公尺的目擊者表示，「發出一聲巨響後，緊接著出現類似地震的劇烈晃動，持續數秒鐘。」

警消部門表示，目前還沒有人員傷亡的消息。詳細情況仍在調查中。

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